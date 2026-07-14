Μητσοτάκης για Θάνο Αξαρλιάν: «Η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για τη διαχρονική απειλή της τρομοκρατίας και τόνισε πως η Δημοκρατία παραμένει ισχυρότερη απέναντι στο μίσος και τη βία.

Ο Θάνος Αξαρλιάν έχασε τη ζωή του στις 14 Ιουλίου 1992, όταν έγινε στόχος επίθεσης της «17 Νοέμβρη» με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στόχος της επίθεσης ήταν ο τότε υπουργός Ιωάννης Παλαιοκρασσάς.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας.



Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, οι τρομοκράτες στέρησαν τη ζωή από τον Θάνο Αξαρλιάν.

Με στόχο τον τότε Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Παλαιοκρασσά, εκτόξευσαν ρουκέτα μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας, σε σημείο που διέρχονταν πεζοί. Δολοφόνησαν έναν 20χρονο φοιτητή και βάφτισαν τον θάνατό του «παράπλευρη απώλεια».



Η Νέα Δημοκρατία τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας.



Δεν ξεχνάμε. Δεν φοβόμαστε».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη