Κάρπαθος και Κύπρος στο επίκεντρο: Μεταστάθμευση Mirage στο νησί και διατήρηση μαχητικών στην Πάφο

Η απόφαση για την επιστροφή των Patriot από την Κάρπαθο στις μόνιμες θέσεις ανάπτυξής τους συνοδεύεται από νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής παρουσίας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν τα αντιαεροπορικά συστήματα αποχωρήσουν, αποφασίστηκε να μετασταθμεύσουν στο νησί μαχητικά Mirage 2000-5, σε μια κίνηση που ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες αεροπορικής επιτήρησης και άμεσης αντίδρασης στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, σε μια κίνηση που στέλνει σαφές μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η παρουσία της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Κύπρο αναμένεται να συνεχιστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο ζεύγη των μαχητικών F-16 Viper, τα οποία έχουν μετασταθμεύσει στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, θα αντικατασταθούν από άλλα ελληνικά μαχητικά όταν επιχειρησιακά κριθεί ότι πρέπει να επιστρέψουν στις βάσεις τους στην Ελλάδα.