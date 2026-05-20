Γκρίνια τώρα στην Άγκυρα και για τα Mirage στην Κάρπαθο: «Αντιφατικά μηνύματα από την Ελλάδα»

Στο μικροσκόπιο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης , μπαίνει η απόφαση της Ελλάδας να εγκαταστήσει μαχητικά αεροσκάφη Mirage στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που εγκαταστάθηκε στο νησί τον περασμένο Μάρτιο με φόντο το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή.



Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν την Ελλάδα για αντιφατικά μηνύματα, καθώς μετά την απόσυρση της πυραυλικής συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο, συνεχίζουν τον εξοπλισμό του νησιού, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο.



Το CNN TURK αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω»



Η Ελλάδα αποφάσισε να αποσύρει τις πυραυλικές συστοιχίες Patriot που είχε αναπτύξει στην Κάρπαθο, η οποία δεν έχει στρατιωτικό καθεστώς.



Όσον αφορά τις πρόσφατες εντάσεις και συγκρούσεις με την Τουρκία, αναδύονται αντιφατικά βήματα και μηνύματα από την Ελλάδα.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο μαχητικά αεροσκάφη Mirage θα αναπτυχθούν στην Κάρπαθο, η οποία έχει μη στρατιωτικό καθεστώς, αντί για συστοιχίες πυραύλων Patriot».

Πυρά της τουρκικής αντιπολίτευσης: ''H Eλλάδα παραβιάζει τις συνθήκες''





Την ίδια ώρα έντονη ήταν η αντίδραση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία σχετικά με την εγκατάσταση των Mirage στην Κάρπαθο.



Ο Γιανκί Μπαγτζιόγλου, αντιπρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος {CHP} χαρακτηρίζει την Κάρπαθο νησί με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, κατηγορώντας την Αθήνα ότι παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες.



«Η Κάρπαθος έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, σύμφωνα με τη Συνθήκη των Παρισίων. Η ανάπτυξη δύο μαχητικών αεροσκαφών αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα με τέτοιου είδους σταδιακές και παράνομες ενέργειες συνεχίζει τις προσπάθειές της να υπονομεύσει τις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων. Η Ελλάδα θα πρέπει να προειδοποιηθεί για αυτές τις πρακτικές, οι οποίες είναι αντίθετες με το πνεύμα της καλής γειτονίας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης».