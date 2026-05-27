Προκλήσεις Γκιουλέρ από τα σύνορα με Ελλάδα: «Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα στο Αιγαίο»

Αιχμές κατά της Ελλάδας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο έστειλε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου γιόρτασε την μουσουλμανική γιορτή των Θυσιών (Ιντ αλ-Φιτρ) μαζί με Τούρκους στρατιώτες στην Αδριανούπολη.



Ο Τούρκος υπουργός άμυνας, στην ομιλία του, υποστήριξε ότι η Άγκυρα ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία δίνει προτεραιότητα στον διάλογο για όλα τα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.



Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η τουρκική πλευρά δεν πρόκειται να προχωρήσει σε συμβιβασμούς στα εθνικά της δικαιώματα και συμφέροντα, τονίζοντας πως η Άγκυρα δεν αποδέχεται μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων.

Στο στόχαστρο η στρατιωτικοποίηση των νησιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, υποστηρίζοντας ότι «οι δραστηριότητες εξοπλισμού νησιών που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς σύμφωνα με την Άγκυρα, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.



Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας διεμήνυσε ακόμη ότι η χώρα του «δεν θα παραμείνει αδιάφορη σε καμία προσπάθεια που θίγει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την ασφάλειά της, ενώ εξήρε τις δυνατότητες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, κάνοντας λόγο για ισχυρή δομή προσωπικού, σύγχρονα οπλικά συστήματα και υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα.



Αναφερόμενος τέλος στο Κυπριακό, ο Γκιουλέρ επανέλαβε τη στήριξη της Άγκυρας προς τους Τουρκοκυπρίους, δηλώνοντας ότι η Τουρκία ως εγγυήτρια χώρα θα συνεχίσει να προστατεύει την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους.