Μήνυμα του Τούρκου πρέσβη για Ελλάδα: «Διάλογος και συνεργασία παραμένουν ο δρόμος»

Σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης του θετικού κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έστειλε από την Αθήνα ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαγατάι Ερτσιγές, κατά τη διάρκεια δεξίωσης που διοργάνωσε η τουρκική πρεσβεία με αφορμή τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Posidonia 2026.

Ο Τούρκος διπλωμάτης υπογράμμισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι δύο χώρες έχουν αποδείξει στην πράξη πως, παρά τις διαφορές και τα ανοιχτά ζητήματα που εξακολουθούν να υφίστανται, μπορούν να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να οικοδομούν συνθήκες συνεννόησης.

«Ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή», τόνισε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας.

Ο κ. Ερτσιγές σημείωσε ότι η συνεχής επικοινωνία και η αμοιβαία προσπάθεια έχουν δημιουργήσει ένα λειτουργικό πλαίσιο διαχείρισης των προκλήσεων, επιτρέποντας παράλληλα τη διεύρυνση των πεδίων συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη βούληση των ηγεσιών των δύο χωρών να διατηρήσουν ζωντανή τη διαδικασία προσέγγισης, υπογραμμίζοντας ότι η δέσμευση αυτή επιβεβαιώθηκε και κατά την τελευταία συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Η πρόοδος που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια δημιούργησε μια πολύτιμη βάση διαλόγου, συνεργασίας, αμοιβαίου οφέλους και κατανόησης», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η θετική δυναμική στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα συνεχιστεί και το προσεχές διάστημα.

Στο επίκεντρο η ναυτιλία και ο στόχος των 10 δισ. δολαρίων

Ο Τούρκος πρέσβης συνέδεσε την πορεία των διμερών σχέσεων με τις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας.

Όπως ανέφερε, οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυπηγική βιομηχανία, οι λιμενικές υποδομές, οι υπηρεσίες logistics και συνολικά ο ναυτιλιακός κλάδος συνιστούν πεδία με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης κοινών δράσεων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ενίσχυση της συνεργασίας στους συγκεκριμένους τομείς μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου για διμερές εμπόριο ύψους 10 δισ. δολαρίων, τον οποίο έχουν θέσει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ