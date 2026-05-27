Μήνυμα ΥΠΕΘΑ στην Άγκυρα για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Καμία αποδοχή τετελεσμένων

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, με αφορμή τοποθετήσεις που προέρχονται από την τουρκική πλευρά για τη «Γαλάζια Πατρίδα», στέλνουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο.

Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, οι οποίες, όπως σημειώνουν, επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα.

Η ελληνική απάντηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ρητορική γύρω από τη «Γαλάζια Πατρίδα» επανέρχεται στο προσκήνιο, με την Άγκυρα να προβάλλει θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες που η Αθήνα απορρίπτει ως νομικά αβάσιμες και αναθεωρητικές. Η τουρκική στρατηγική αντίληψη της «Γαλάζιας Πατρίδας» συνδέεται με διεκδικήσεις στη θάλασσα και με αμφισβητήσεις ως προς τα θαλάσσια δικαιώματα ελληνικών νησιών, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Δεν υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο»

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν «αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις» δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια.

Αντιθέτως, όπως επισημαίνεται από την ελληνική πλευρά, τέτοιες τοποθετήσεις δεν υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή που παραμένει κρίσιμη τόσο για την ασφάλεια όσο και για τις ενεργειακές και γεωπολιτικές ισορροπίες.

Το μήνυμα της Αθήνας είναι ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα δεν αφήνει αναπάντητες θέσεις που επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα μέσα από μονομερείς ερμηνείες.

Υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος.

Όπως αναφέρουν, αποστολή τους είναι η συνεπής προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας.

