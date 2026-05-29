Νέα πρόκληση από τουρκικά ΜΜΕ για «παρενόχληση» Τούρκου ψαρά - Τι απαντά το ελληνικό Λιμενικό

Τη στρατηγική της έντασης επιλέγουν οι τουρκικές εφημερίδες, ανήμερα της επετείου της άλωσης της Κωνσταντινούπολης που έγινε στις 29 Μαΐου του 1453. Μετά το εμπρηστικό πρωτοσέλιδο της Turkiye που συνδέει την άλωση με την ένταση στα ελληνοτουρκικά, έρχεται το δημοσίευμα της εφημερίδας Takvim να επαναφέρει ένα παλαιότερο περιστατικό προκειμένου να προκληθούν εντυπώσεις.

Το βίντεο, το οποίο αναπαρήχθη και από άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δείχνει ένα σκάφος του ελληνικού Λιμενικού να απομακρύνει Τούρκους αλιείς, οι οποίοι -όπως υποστηρίζουν τα τουρκικά δημοσιεύματα- βρίσκονται μέσα σε τουρκικά χωρικά ύδατα.

Ωστόσο, στα ρεπορτάζ δεν αναφέρεται το γεωγραφικό στίγμα του σημείου που έγινε το επεισόδιο.

Türk balıkçıdan Yunanlara: “Beni delirtme!”



Yunanistan Sahil Güvenliği Adalar Denizi’nde Türk bir balıkçı gemisini taciz etti.



Silah doğrultan Yunanlara karşı Türk balıkçı geri adım atmayıp cesurca meydan okudu. pic.twitter.com/6nJFRPSP8g — TVNET (@tvnet) May 28, 2026

Τι αναφέρει το Λιμενικό

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό αφενός δεν είναι πρόσφατο, καθώς είχε καταγραφεί στις 18 Δεκεμβρίου 2025, αφετέρου δεν υπήρξε συνέχεια ή περαιτέρω κλιμάκωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του Λιμενικού Σώματος, το συμβάν αφορούσε την παρουσία τουρκικού αλιευτικού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου, όπου σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής προχώρησε σε προσέγγιση για έλεγχο της κατάστασης. Το αλιευτικό απομακρύνθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, χωρίς να σημειωθεί ένταση ή κάποιο σοβαρό επεισόδιο.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πως το περιστατικό εξελίχθηκε πέρα από το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ενώ κάνουν λόγο για προσπάθεια αναπαραγωγής παλαιότερων συμβάντων από τουρκικά μέσα ενημέρωσης με τρόπο που δημιουργεί εντυπώσεις έντασης στο Αιγαίο.

«Απείλησε με όπλο», λέει η τουρκική Takvim

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, το ελληνικό σκάφος επιχείρησε να απομακρύνει το τουρκικό αλιευτικό από την περιοχή, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Takvim κάνει λόγο για «επικίνδυνους ελιγμούς» και «επιθετική στάση» από ελληνικής πλευράς, ενώ υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού Έλληνας λιμενικός φέρεται να έστρεψε όπλο προς το τουρκικό αλιευτικό.

Το τουρκικό μέσο αναφέρει ακόμη ότι ο ψαράς αντέδρασε λεκτικά, με βίντεο που, όπως υποστηρίζει, καταγράφει τη στιγμή της αντιπαράθεσης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ακούγεται να λέει: «Άντε ρίξε, ρίξε με αυτό το όπλο. Τι είναι αυτό το όπλο; Τι τρέχει; Μη με προκαλείς. Μπείτε μέσα, μπείτε εσείς μέσα».

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο ψαράς εμφανίζεται να καλεί το πλήρωμα της ελληνικής ακτοφυλακής να αποχωρήσει, ώστε να λήξει το περιστατικό.