Ερντογάν για την Άλωση της Πόλης: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την προσευχή στην Αγία Σοφία

Με αιχμές προς όσους, «δεν μπορούν ακόμη να αποδεχθούν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης», ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την 573η επέτειο της Άλωσης, πραγματοποιώντας την προσευχή της Παρασκευής στην Αγία Σοφία.



Ο Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ολοκλήρωση της προσευχής στην Αγία Σοφία,απήγγειλε στίχους από το Κοράνι παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων και του κυβερνήτη Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ.



Σε ομιλία που πραγματοποίησε μετά το τέλος της προσευχής, ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να δώσει έντονο συμβολικό και πολιτικό χαρακτήρα στις εκδηλώσεις, δηλώνοντας:



«Υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν να χωνέψουν το κάλεσμα για προσευχή που ακούγεται στην Αγία Σοφία. Υπάρχουν εκείνοι που ακόμη δεν μπορούν να αποδεχθούν την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Βλέπουμε ότι εκδηλώνουν αυτή την ενόχληση σε κάθε ευκαιρία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό».



Σε ακόμη πιο οξύ τόνο, ο Ερντογάν ανέφερε:



«Όποιος λέει ότι η καταπίεση ξεκίνησε το 1453, ας βγάλει τη μάσκα του. Από κάτω θα εμφανιστούν τα σκοτεινά πρόσωπα εκείνων με τους οποίους πολεμήσαμε το 1453».



Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε εντυπωσιακή την προσέλευση των πιστών στην Αγία Σοφία, σημειώνοντας ότι πλήθος κόσμου πραγματοποίησε πορεία από την περιοχή Φατίχ έως το ιστορικό τέμενος για να συμμετάσχει στην προσευχή.



Κατά την αποχώρησή του από την Αγία Σοφία, ο Ερντογάν προσέφερε λουκούμια στους δημοσιογράφους λόγω της εορταστικής περιόδου, ωστόσο όταν του προσφέρθηκε και στον ίδιο γλυκό, απάντησε χαμογελώντας: «Δεν το τρώω».