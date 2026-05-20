Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες»

Την ώρα που η Άγκυρα δείχνει να επιστρέφει στην τακτική των προκλήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα διεμήνυσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις διεθνείς προκλήσεις με «ηρεμία και αυτοπεποίθηση», επισημαίνοντας πως η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, σταθερές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο στο πλευρό της.

Ο πρωθυπουργός έστειλε, εκ νέου, μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας , τονίζοντας ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν επηρεάζει τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της έως την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι έως τα τέλη Αυγούστου θα έχουν κλείσει όλες οι σχετικές εκκρεμότητες, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής.

Υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί στις οικογένειες, στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής στήριξης.