Το «Face control» της Καρυστιανού, οι «φυτευτοί» και το ραντεβού στο Ολύμπιον

Μαθαίνω ότι στον υπό ίδρυση πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού έχουν αποφασίσει να πάρουν από νωρίς τα μέτρα τους, βλέποντας το κλίμα να «ζεσταίνεται» ενόψει της επίσημης πρώτης του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών.



Με μια νέα, διευκρινιστική ανακοίνωση-μανιφέστο, το Κίνημα βάζει ξεκάθαρα όρια και ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τις... «ύποπτες» φωτογραφίες και τις δημόσιες εμφανίσεις. Προφανώς παραδέχονται ότι η αναγνωρισιμότητα και η συγκινησιακή φόρτιση που συνοδεύουν την επικεφαλής προσελκύουν κάθε καρυδιάς καρύδι.

«Μια φωτογραφία δεν σε κάνει στέλεχος»



Το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση είναι σαφές και χωρίς περιστροφές: Όποιος πλησιάζει τη Μαρία Καρυστιανού τη στενή της συνεργάτιδα και δικηγόρο Μαρία Γρατσία ή άλλα στελέχη και βγάζει μια φωτογραφία μαζί τους, ΔΕΝ γίνεται αυτόματα ούτε συνεργάτης, ούτε υποψήφιος του Κινήματος.

«Ουδεμία ευθύνη φέρει το Κίνημα, τα στελέχη και η επικεφαλής του για το παρελθόν ή τις τυχόν βλέψεις οποιουδήποτε», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο Κίνημα παραδέχονται με ειλικρίνεια ότι δεν κάνουν (και δεν μπορούν να κάνουν) face control ούτε έλεγχο ποινικού μητρώου σε όσους έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Ξέρουν, όμως, ότι έρχονται «προβοκάτσιες» και «φυτευτοί».

Το «μπλόκο» στα άκρα και η ψηφιακή οργάνωση



Η ανακοίνωση περιέχει και μια πολύ σοβαρή καταστατική δικλείδα ασφαλείας: «Οποιοσδήποτε αποδειχθεί υποστηρικτής εγκληματικών οργανώσεων, δικτατορικών καθεστώτων ή πολέμιος του δημοκρατικού πολιτεύματος, τίθεται αυτόματα εκτός Κινήματος» ξεκαθαρίζεται από το νέο κόμμα.



Όμως επισημαίνουν ότι παρά τους όποιους κινδύνους, ότι δεν θα μπουν σε «καραντίνα». Αντίθετα, προχωρούν στη δημιουργία ενός ανοιχτού δικτύου οργανώσεων σε Ελλάδα και ομογένεια, επιστρατεύοντας την τεχνολογία και το διαδίκτυο.

Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη



Με τη σημείωση ότι το Κίνημα «δεν διαθέτει τα κυβερνητικά συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης» (αιχμή με νόημα...), οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ για την πρώτη επίσημη συγκέντρωση.



Το ραντεβού έχει δοθεί: Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 18:30, στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, όπου θα ανακοινωθούν και επίσημα οι βασικές αρχές του Κινήματος. Ο «Ανιχνευτής» θα είναι εκεί για να καταγράψει τις ισορροπίες και τις πρώτες επίσημες αντιδράσεις.