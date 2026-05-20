Νίκος Ζιάγκος για Καρυστιανού: «Είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα»

Ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, μιλώντας στο Πρωινό του ANT1, αναφέρθηκε στη Μαρία Καρυστιανού και του λόγους που τον οδήγησαν στο κόμμα της.

Όπως είπε, «όποτε κάνει κόμμα θα πάω μαζί της», σημειώνοντας ότι η ίδια αποτελεί, κατά τον ίδιο, ένα σύμβολο αντίστασης απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

«Σύγχρονη Μπουμπουλίνα» ο χαρακτηρισμός του ηθοποιού

Ο Νίκος Ζιάγκος χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού «σύγχρονη Μπουμπουλίνα», υποστηρίζοντας πως «πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα».

Παράλληλα, συνέδεσε τον χαρακτηρισμό με ιστορικές αναφορές, λέγοντας ότι η δική του οικογενειακή καταγωγή σχετίζεται με τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην παρουσία του σε πρόσφατη εκδήλωση στο γραφείο στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας ότι την επισκέφθηκε από ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο πολιτικής της δραστηριοποίησης.

Όπως ανέφερε, δεν συζητήθηκαν αναλυτικά προγράμματα ή θέσεις λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου.

Ο ίδιος σχολίασε και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στα social media, κάνοντας λόγο για στοχευμένες επιθέσεις και «τρολ» που, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να απαξιώσουν πρόσωπα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νομικές ενέργειες που έχουν ήδη γίνει για αναρτήσεις που αφορούν το υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα.

«Η Καρυστιανού είναι το κατάλληλο πρόσωπο»

Κλείνοντας, ο Νίκος Ζιάγκος υποστήριξε πως η Μαρία Καρυστιανού είναι «το καθ’ ύλην αρμόδιο άτομο» για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και την κοινωνία, χαρακτηρίζοντάς την «χαροκαμένη μάνα».