Μαρία Καρυστιανού: Κάλεσμα στη συγκέντρωση για το νέο κόμμα - «Γινόμαστε όλοι και περισσότεροι»

H Μαρία Καρυστιανού απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες για τη μεγάλη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ανακοινώσει επίσημα τη δημιουργία του νέου πολιτικού της φορέα.



Μέσα από μήνυμά της στο Facebook,, η ίδια ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη προς το κίνημα, τονίζοντας ότι καθημερινά μεγαλώνει η συμμετοχή και η δυναμική του. «Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες προσπάθειες υπονόμευσης, χωρίς όμως – όπως είπε – να μπορούν να σταματήσουν «τον αγώνα μας για δικαιοσύνη».



Η κ. Καρυστιανού έκανε επίσης λόγο για την παρουσία κακοπροαίρετων ατόμων που επιχειρούν να αμαυρώσουν την εικόνα του κινήματος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες αυτές δεν θα πετύχουν.



Το κάλεσμα αφορά τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 18:30, στον κινηματογράφο Ολύμπιο, στην Πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκεί αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και οι βασικοί άξονες της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας.



Κλείνοντας το μήνυμά της, κάλεσε τους πολίτες να δώσουν δυναμικό «παρών», σημειώνοντας: «Να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».