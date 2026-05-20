Θανάσης Αυγερινός: Είπα στον Εισαγγελέα να καλέσει τη Ζαχάροβα να καταθέσει αν είμαι η «χείρα» της

Να καταθέσει η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στις ελληνικές δικαστικές αρχές, γράφει πως ζήτησε από τον Εισαγγελέα ο Θανάσης Αυγερινός με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του Νίκου Καραχάλιου.

Η από κοινού μήνυση με τη Μαρία Καρυστιανού αφορά στις δηλώσεις που είχε κάνει ο κ. Καραχάλιος περί ρωσικού δάκτυλου πίσω από το νέο κόμμα το οποίο παρουσιάζεται αύριο σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού

Ζήτησα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να κλητεύσει, ως οφείλει, την επίσημη εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαρία Ζαχάροβα, για να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια, ώστε να μας εξηγήσει τα αληθή γεγονότα σχετικά με το εάν και πώς ακριβώς θα μπορούσα να είμαι η "χείρα" της, κατά Καραχάλιο. Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία..