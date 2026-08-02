Αυγερινός κατά Καρυστιανού με «καρφί» για εγωμανία: «Μωραίνει Κύριος...»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Θανάσης Αυγερινός στη διαγραφή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», την οποία ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου η Μαρία Καρυστιανού. Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κινήματος έκανε λόγο για «εγωμανίες», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη φράση «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι».



Η Μαρία Καρυστιανού, ανακοινώνοντας τη διαγραφή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», απέδωσε στον Θανάση Αυγερινό «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές», υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος και αναδεικνύουν «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου». Η απάντηση δεν άργησε να έρθει, με τον δημοσιογράφο να επιλέγει έναν συμβολισμό που ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους.



Ο Θανάσης Αυγερινός ανάρτησε στο Χ φωτογραφία του εξωφύλλου του βιβλίου «Ζητείται Ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη, συνοδεύοντάς την με τη φράση «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι».

...μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι...

ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες... pic.twitter.com/jYnCrQOmzC — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 2, 2026





Στο υστερόγραφο της ανάρτησής του άφησε σαφείς αιχμές κατά της πρώην πολιτικής του συνοδοιπόρου, γράφοντας: «Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες…», σε μια διατύπωση που ερμηνεύθηκε ως ευθεία προσωπική επίθεση προς την πρόεδρο του κινήματος.