Ντοστογιέφσκι, Τσέχοφ, Τολστόι - Αυγερινός: «Όσοι εγκλημάτησαν, η τιμωρία πλησιάζει» - Το καρφί για Τσίπρα

Ο Θανάσης Αυγερινός τράβηξε επάνω του, από νωρίς, όλα τα βλέμματα λόγω της μπλούζας με την οποία εμφανίστηκε στο «Ολύμπιον» για την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Ξαφνικά όλοι σάστισαν γιατί πίστεψαν ότι στην μπλούζα ήταν οι προτομές των Λένιν, Μαρξ και Ένγκελς και αυτό μέσα στο υφιστάμενο κλίμα θα ήταν σίγουρα κάπως... άβολο.

Ο Αυγερινός όμως επέλεξε τους Ντοστογιέφσκι, Τσέχοφ και Τολστόι.

Και για να μην έχει κανείς την παραμικρή αμφιβολία το τι θα ακούσουμε το επόμενο διάστημα από το «Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» της Μαρίας Καρυστιανού, ιδού πώς εξήγησε την μπλούζα του:

«Ο ένας έγραψε το Έγκλημα και Τιμωρία και αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει».

Από την παρέμβαση του κ. Αυγερινού πάντως δεν έλειψε το «καρφί» εναντίον του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος την Τρίτη παρουσιάζει το δικό του νέο κόμμα:

«Μοντάραμε μέχρι την τελευταία στιγμή και να μας συγχωρήσετε για κάποιες τεχνικές ατέλειες. Εμείς δεν έχουμε ξένες εταιρείες επικοινωνίας να μας «μασαζάρουν», εμείς δεν κάνουμε rebranding, κάνουμε branding».