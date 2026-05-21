Κατερίνα Μουτσάτσου για κόμμα Καρυστιανού: «Πολλή δουλειά για να γίνει πράξη η Δημοκρατία»

Το «παρών» στην παρουσίαση του νέου πολιτικού κινήματος της Μαρίας Καρυστιανού έδωσε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία μίλησε μετά το τέλος της εκδήλωσης για τους λόγους που την οδήγησαν να σταθεί στο πλευρό της πρωτοβουλίας «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».



Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε τη δική της προσωπική και πολιτική διαδρομή, σημειώνοντας πως βρέθηκε κοντά στο εγχείρημα μέσα από μια βαθύτερη ανάγκη αναζήτησης διεξόδου και συμμετοχής στα κοινά.



«Έψαχνα κι εγώ μία διέξοδο χρόνια πριν, από μία προσωπική εμπειρία βιωματική», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως δεν συγκρίνει τη δική της εμπειρία με «την τραγωδία που έζησε η μάνα αυτή και τόσοι άλλοι».



Η Κατερίνα Μουτσάτσου στάθηκε ιδιαίτερα στη μετάβαση –όπως είπε– «από την ιδιώτευση στο να γίνω πολιτικό ον», προσθέτοντας πως πιστεύει ότι «πρέπει όλοι να γίνουμε και μάλιστα το γρηγορότερο».



Ερωτηθείσα αν οι θέσεις του κινήματος την εκφράζουν, απάντησε καταφατικά, λέγοντας πως «αν μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε, ναι βεβαίως με εκφράζουν, απόλυτα».



Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργότερης συμμετοχής στην προσπάθεια, σημειώνοντας ότι θα στηρίξει «όπως μου ζητηθεί», ενώ τόνισε ότι μπορεί να προσφέρει «σε πολλά επίπεδα», αξιοποιώντας την εμπειρία της από το εξωτερικό, τις γνώσεις και τη διεθνή της οπτική.



Όπως είπε, η μακρόχρονη παρακολούθηση της διεθνούς ειδησεογραφίας και των κοινωνικών δικτύων «μου έδωσε μια αρκετά ολιστική οπτική», συμπληρώνοντας ότι «η πολυσφαιρικότητα μπορεί να είναι χρήσιμη».



Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκεται ακόμα σε μεταβατική φάση σχετικά με την επιστροφή της στην Ελλάδα, καθώς –όπως είπε– «τυχαία βρέθηκα εδώ» και δεν γνώριζε ότι θα ανακοινωνόταν το νέο κόμμα. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να επιστρέψει μόνιμα στη χώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βεβαίως και θέλω, όπως δεν ξέρω και ανθρώπους, Έλληνες, που να μην θέλουν να γυρίσουν».



Κλείνοντας, η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσε και το προσωπικό της νόημα στο σύνθημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», σημειώνοντας πως αυτό σημαίνει «δουλειά πολλή» ώστε «κάποια στιγμή να φύγει η λέξη ελπίδα και να γίνει πράξη η Δημοκρατία».

Κατερίνα Μουτσάτσου μετά την παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού: «Από την ιδιώτευση πέρασα στο να γίνω πολιτικό ον»

Βίντεο: Μιχ. Λεγάκης pic.twitter.com/MM0HOmldqg — Flash.gr (@flashgrofficial) May 21, 2026