Κατερίνα Μουτσάτσου: Το «I am Hellene» ξανά στο προσκήνιο -Το πρόσωπο-έκπληξη δίπλα στην Καρυστιανού

Η Κατερίνα Μουτσάτσου αποτέλεσε το πρόσωπο-έκπληξη στην εκδήλωση της παρουσίασης του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού κερδίζοντας (με τις θέσεις που εξέφρασε) πολλές φορές το χειροκρότημα από το κοινό.

Η Κατερίνα Μουτσάτου είναι Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, με καριέρα που ξεκίνησε από την ελληνική τηλεόραση και εξελίχθηκε μέσα από συμμετοχές σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Γεννημένη το 1972, έγινε γνωστή μέσα από τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του ’90, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, αποκτώντας ευρύτερη αναγνωρισιμότητα.

Η εμφάνιση - έκπληξη της Κατερίνας Μουτσάτσου στην παρουσίαση του κόμματοσ της Μαρίας Καρυστιανού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Ολύμπιον προβλήθηκε το viral βίντεο της Κατερίνας Μουτσάτσου από το 2012, «Είμαι Ελληνίδα», προκαλώντας έντονη συγκίνηση στο κοινό. Λίγο αργότερα, η γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε στη σκηνή ως συμπαρουσιάστρια του Θανάση Αυγερινού, αποτελώντας την έκπληξη της βραδιάς, όπως είχε προαναγγελθεί από τους διοργανωτές της εκδήλωσης της Μαρίας Καρυστιανού. Η Κατερίνα Μουτσάτσου δήλωσε πως είναι τιμή της να συμμετέχει στην προσπάθεια, υπενθυμίζοντας μέσα από την αναφορά της στο παλιό της βίντεο ότι τα μεγάλα ζητήματα της χώρας παραμένουν επίκαιρα και ζητούν άμεση αντιμετώπιση.





Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πορείας της είναι η συμμετοχή της στην ταινία The Hangover (2009), ενώ έχει ασχοληθεί και με το τραγούδι, συνδυάζοντας σε διάφορες φάσεις της καριέρας της την υποκριτική με τη μουσική δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οικογένειά της, κρατώντας ωστόσο επαφή με την ελληνική επικαιρότητα μέσω δημόσιων παρεμβάσεων και παρουσίας στα social media.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε το 2012 το διαδικτυακό της βίντεο με τίτλο «I am Hellene», το οποίο έγινε viral διεθνώς και προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Στο συγκεκριμένο βίντεο, η Κατερίνα Μουτσάτσου απαντούσε στα στερεότυπα για την Ελλάδα και τους Έλληνες της περιόδου της οικονομικής κρίσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι είναι «Hellene» και όχι «Greek», επιχειρώντας έναν πιο ιστορικό και πολιτισμικό επαναπροσδιορισμό της ελληνικής ταυτότητας. Το βίντεο αυτό θεωρείται μέχρι σήμερα το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο της δημόσιας εικόνας της, καθώς είχε γίνει viral και είχε προκαλέσει αντιδράσεις αλλά και ευρεία δημοσιότητα σε διεθνή μέσα.

Στο παρελθόν, το όνομά της έχει συνδεθεί με το ΕΠΑΜ (Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο), με το οποίο κατέβηκε ως υποψήφια ευρωβουλευτής στις ευρωεκλογές του 2024. Το ΕΠΑΜ, ως πολιτικός σχηματισμός που ιδρύθηκε το 2011, έχει κατά καιρούς προσελκύσει δημόσια πρόσωπα και καλλιτέχνες που εκφράζουν αντισυστημικές ή ευρωσκεπτικιστικές απόψεις.

Παρά τη σχετική δημοσιότητα που έχουν κατά καιρούς λάβει οι πολιτικές της τοποθετήσεις, η Κατερίνα Μουτσάτσου παραμένει κυρίως γνωστή για την καλλιτεχνική της πορεία και τη διαδικτυακή της παρουσία, με την πολιτική διάσταση να αποτελεί πλέον και ένα ξεχωριστό στοιχείο της δημόσιας εικόνας της.