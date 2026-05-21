Ψωμιάδης για Καρυστιανού: «Λείπει η ελπίδα» - Οι πρώτες τοποθετήσεις για το νέο κόμμα

Μηνύματα στήριξης υπέρ του νέου πολιτικού εγχειρήματος της Μαρίας Καρυστιανού στέλνουν αυτοδιοικητικοί παράγοντες και άλλα δημόσια πρόσωπα. Με δηλώσεις που έκαναν έξω από το Ολύμπιον, λίγο πριν από την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος, τοποθετούνται ήδη υπέρ της πρωτοβουλίας, δίνοντας έμφαση –ο καθένας από τη δική του οπτική– στην ανάγκη για πολιτική ανανέωση, κοινωνική δικαιοσύνη και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.



Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης σημείωσε ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι «η ελπίδα, η αισιοδοξία και η αλήθεια», εκφράζοντας την εκτίμηση πως η νέα προσπάθεια «θα τα κουβαλήσει πάνω της».

Σε πιο εκτενή τοποθέτηση, ο δημοτικός σύμβουλος Θέρμης Αστέριος Καρακώττας αναφέρθηκε σε «στρεβλώσεις, αγκυλώσεις και παθογένειες» του κρατικού μηχανισμού, κάνοντας λόγο για ένα «υδροκέφαλο, επιτελικό και συγκεντρωτικό κράτος» που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο δημογραφικό και στην ερήμωση της υπαίθρου, επισημαίνοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει «καταρράκωση» σε επίπεδο περιφέρειας.



Ο ίδιος συνέδεσε την προσωπική του εμπειρία από την ενασχόληση με τα κοινά με την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη, την οποία χαρακτήρισε «οχυρό των φτωχών», σημειώνοντας ότι η συμμετοχή του στην πρωτοβουλία συνδέεται με την πεποίθηση πως απαιτείται κινητοποίηση «ενεργών πολιτών» για την αλλαγή πορείας.

Από την πλευρά του, ο αγρότης και ποιητής Νικόλαος Γιαννουλίδης εξέφρασε με πιο συμβολικό και φορτισμένο λόγο τη στήριξή του στο εγχείρημα, κάνοντας αναφορές σε ελπίδα, πίστη και «αναγέννηση». Όπως ανέφερε, η νέα προσπάθεια συνδέεται με την ανάγκη «να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές και αξίες», ενώ σε ερώτηση για πιθανή υποψηφιότητά του ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος.

Η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού αναμένεται να δώσει πιο καθαρό στίγμα για τις θέσεις και τη φυσιογνωμία του, τη στιγμή που οι πρώτες τοποθετήσεις ήδη διαμορφώνουν ένα μωσαϊκό προσδοκιών, συμβολισμών και έντονης κοινωνικής φόρτισης.