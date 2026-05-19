Αυγερινός για τη μήνυση στον Καραχάλιο: Τον ξεσπιτώσαμε τον άνθρωπο, δεν τον βρήκε η ΕΛΑΣ

Θα έχει «δρόμο» αυτή η κόντρα που ανοίγει ανάμεσα στον Νίκο Καραχάλιο και τη Μαρία Καρυστιανού η οποία πλέον έχει επίσημη «φωνή» για να απαντά στις επιθέσεις που δέχεται.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός επανέρχεται μετά από τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατατέθηκε το πρωί κατά του κ. Καραχάλιου.

«Ακόμη δεν βρήκε ο Ν. Καραχάλιος κάποιες αποδείξεις για την "εντολή" που μετέφερα εκ μέρους της #Russia στη Μαρία Καρυστιανού;» γράφει στο Facebook o κ. Αυγερινός και σκωπτικά σχολιάζει: «Τον ξεσπιτώσαμε τον άνθρωπο...».

H ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού

Τελικά το αυτόφωρο για τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, όπως με διορθώνουν οι νομικοί, είναι στις 00:00 απόψε τα μεσάνυχτα. Ακόμη δεν βρήκε ο Ν. Καραχάλιος κάποιες αποδείξεις για την "εντολή" που μετέφερα εκ μέρους της #Russia στη Μαρία Καρυστιανού; Ακόμη δεν τον εντόπισε από τις 06:00 το πρωί η ΕΛΑΣ, αν και είναι γνωστή η διεύθυνση κατοικίας του; Τον ξεσπιτώσαμε τον άνθρωπο..