Κόσμος Κύπρος Εκλογές

Κύπρος: Πρωτιά του ΔΗΣΥ στις εκλογές δείχνει το exit poll με μικρή διαφορά από το ΑΚΕΛ

Το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου έρχεται πέμπτο με ποσοστό έως και 7,4% - Σημαντικά μεγαλύτερη η συμμετοχή σε σύγκριση με το 2021.

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) έρχεται πρώτος στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, και σύμφωνα με το exit poll του κυπριακού Alpha, ο ΔΗ.ΣΥ φέρεται να συγκεντρώνει από 26,2% έως 30,2% των ψήφων.

Ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 23,7% έως 27,7%.

Στην τρίτη θέση καταγράφεται το ΕΛΑΜ με ποσοστά 10,8% - 14,8%.

Ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 6,5% - 9,5%. Το κόμμα του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου φαίνεται να κατατάσσεται πέμπτο με ποσοστό από 4,4% έως 7,4%.

Μεγαλύτερη η συμμετοχή

Τα ποσοστά προσέλευσης είναι αυξημένα, συγκριτικά με αυτά του 2021. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Γενικός Έφορος Εκλογών στις 17:00 το ποσοστό προσέλευσης είχε ξεπεράσει το 60% και ήταν στο 61,2%.

Την αντίστοιχη ώρα το 2021 η συμμετοχή είχε μετρηθεί στο 56,7% του εκλογικού σώματος.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Γενικός Έφορος, μέχρι τις 21:00 θα γίνουν γνωστά τα κόμματα που θα μπουν στη νέα Βουλή και με πόσους βουλευτές, ενώ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των 56 βουλευτών.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Κύπρος Εκλογές

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader