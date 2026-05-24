Κύπρος: Πρωτιά του ΔΗΣΥ στις εκλογές δείχνει το exit poll με μικρή διαφορά από το ΑΚΕΛ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) έρχεται πρώτος στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, και σύμφωνα με το exit poll του κυπριακού Alpha, ο ΔΗ.ΣΥ φέρεται να συγκεντρώνει από 26,2% έως 30,2% των ψήφων.



Ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 23,7% έως 27,7%.



Στην τρίτη θέση καταγράφεται το ΕΛΑΜ με ποσοστά 10,8% - 14,8%.



Ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 6,5% - 9,5%. Το κόμμα του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου φαίνεται να κατατάσσεται πέμπτο με ποσοστό από 4,4% έως 7,4%.

Μεγαλύτερη η συμμετοχή

Τα ποσοστά προσέλευσης είναι αυξημένα, συγκριτικά με αυτά του 2021. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Γενικός Έφορος Εκλογών στις 17:00 το ποσοστό προσέλευσης είχε ξεπεράσει το 60% και ήταν στο 61,2%.



Την αντίστοιχη ώρα το 2021 η συμμετοχή είχε μετρηθεί στο 56,7% του εκλογικού σώματος.



Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Γενικός Έφορος, μέχρι τις 21:00 θα γίνουν γνωστά τα κόμματα που θα μπουν στη νέα Βουλή και με πόσους βουλευτές, ενώ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των 56 βουλευτών.