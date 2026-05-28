Ενημέρωση Γεραπετρίτη στην Κάλας για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα - Θα ακολουθήσει διάβημα

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ, που αφορά sτο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Εκεί είχε, επίσης, συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.

