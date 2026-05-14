Πολιτική κρίση στη Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός λόγω ουκρανικών drones

Παραιτήθηκε η κεντροδεξιά πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σιλίνια προκαλώντας την κατάρρευση του κυβερνητικού της συνασπισμού μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν τον ερχόμενο Οκτώβριο.

«Παραιτούμαι αλλά δεν εγκαταλείπω», ανακοίνωσε η ίδια, σε δήλωσή της να μεταδίδεται τηλεοπτικά. «Το πιο σημαντικό για μένα είναι η ευημερία των Λετονών και η ασφάλεια της χώρας μας. Έχουμε πλήρη επίγνωση των καιρών που ζούμε όλοι. Ο πόλεμος που διεξήγαγε η Ρωσία στην Ουκρανία έχει αλλάξει την κατάσταση ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη».

Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς, που με βάση το Σύνταγμα ορίζει τον επικεφαλής της κυβέρνησης, θα συναντηθεί με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα την Παρασκευή.

Η Σιλίνια, που προέρχεται από το κεντροδεξιό κόμμα Νέα Ενότητα, έμεινε χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία την Τετάρτη 13 Μαΐου όταν το αριστερό κόμμα των Προοδευτικών δήλωσε ότι αποσύρει τη στήριξη του.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη Λετονία από τη Ρωσία.

Αρκετά ρωσικά και ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν συντριβεί κατά διαστήματα στη Λετονία, τη Λιθουανία και την Εσθονία από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Το τελευταίο περιστατικό που καταγράφηκε ήταν όταν ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε στη Λετονία στις 25 Μαρτίου.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή τους τελευταίους μήνες.

Οι εισβολές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών δεν έχουν προκαλέσει θύματα, αλλά έχουν αποκαλύψει αδυναμίες στο σύστημα αεράμυνας της Λετονίας.