Ανησυχία στην Εσθονία: Καταρρίφθηκε άγνωστο drone που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό

Συναγερμός σήμανε σήμερα Τρίτη (19/5) στην Εσθονία, καθώς ένα drone που εικάζεται ότι είναι ουκρανικής προέλευσης, καταρρίφθηκε από στρατιωτικό μαχητικό του NATO.

Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου στην περιοχή, εν μέσω των συχνών ουκρανικών επιθέσεων στη γειτονική Ρωσία.

Η γειτονική Λετονία επίσης σήμανε αεροπορικό συναγερμό, αφότου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας τους κατοίκους που ζουν κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία να μείνουν στα σπίτια τους, ενώ εκλήθησαν στην περιοχή τα μαχητικά που ανήκουν στην Αεροπορική Αστυνομία της Βαλτικής, που υπάγεται στο ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στη Ρωσία με μεγάλου βεληνεκούς μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στην Βαλτική. Από τον Μάρτιο, αρκετά ουκρανικά drones έχουν εισβάλει στο εναέριο χώρο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ όπως η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία, οι οποίες όλες τους συνορεύουν με τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση της Λετονίας παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε τις εισβολές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ