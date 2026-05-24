«Ζείτε στον παράδεισο»: Βίντεο με την 43χρονη Βρετανίδα να εξηγεί γιατί επέλεξε την Λευκάδα

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η 43χρονη Ρενέ, η Βρετανίδα που τον περασμένο Νοέμβριο άφησε την Αγγλία και μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα μαζί με την οικογένειά της, εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.

Όπως ανέφερε, η επιλογή τους δεν σχετίζεται με τα οικονομικά, καθώς η οικογένειά της δεν διαθέτει υπέρογκα εισοδήματα. Αντίθετα, οι λόγοι είναι καθαρά ποιοτικοί: η κόρη τους απολαμβάνει καθημερινά τον ήλιο, μπορούν να επισκέπτονται παραλίες και βουνά εύκολα, κάνουν τα ψώνια τους στις λαϊκές αγορές με φρέσκα προϊόντα, ενώ η φιλικότητα των ανθρώπων και η καλοκαιρινή ατμόσφαιρα κάνουν τη ζωή τους πιο χαρούμενη.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, όλα αυτά «δεν απαιτούν επιπλέον κόστος», ενώ η «χαμηλότερη τιμή του ενοικίου στην Ελλάδα» -πριν μετακομίσουν στο δικό τους σπίτι στο νησί- τους ανακουφίζει οικονομικά, χωρίς να χρειάζεται να ζουν με πολυτέλειες.

Όπως είχε γίνει γνωστό προ ημερών, το ζευγάρι, που μέχρι πρόσφατα κατέβαλλε περίπου 3.500 ευρώ τον μήνα για ενοίκιο και λογαριασμούς, ζει σε ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, πληρώνοντας περίπου 500 ευρώ μηνιαίως, ποσό που καλύπτει ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα.

@renaesmithmc Despite the perception, we’re not rich. But we make the money we do have work for us by not wasting it on shopping or ‘things’. We spend barely anything to allow us to experience more of the world. ♬ original sound - Renae Smith

Αναλυτικά η ανάρτηση της 43χρονης

«Μόνο και μόνο επειδή έχετε βρετανικά λεφτά σας αρέσει η Ελλάδα; Αυτός είναι ο μόνος λόγος που σας αρέσει η Ελλάδα; Λίγο μειωτικό, δεν νομίζετε; Πρώτα απ’ όλα, έλεγξα τα εισοδήματά μας γιατί όλοι έλεγαν κάτι τέτοιο, και εγώ σκέφτηκα: “δεν κερδίζουμε και τόσα πολλά”. Έλεγξα λοιπόν τα εισοδήματα και στην Ελλάδα βρισκόμαστε στη μεσαία τάξη. Δεν είμαστε καν υψηλόμισθοι εδώ. Είμαστε μια χαρά, είμαστε καλά, αλλά δουλεύουμε full time και δεν βγάζουμε πολλά.

Και αυτό δεν είναι ο λόγος που αγαπάμε να ζούμε στην Ελλάδα. Γιατί αγαπάμε να ζούμε στην Ελλάδα; Η κόρη μας παίζει στον ήλιο κάθε μέρα, μπορούμε να πάμε με τα πόδια στην παραλία αν θέλουμε, μπορούμε να οδηγούμε στα βουνά, πηγαίνουμε στις λαϊκές αγορές και παίρνουμε φρέσκα φαγητά. Όλα είναι πιο χαρούμενα και καλοκαιρινά, η κουλτούρα και οι άνθρωποι είναι φιλικοί και μιλούν στο παιδί μας. Απλά είναι καλύτερα για εμάς. Καμία από αυτές τις χαρές δεν κοστίζει χρήματα. Τα χρήματα που ξοδεύουμε στο σούπερ μάρκετ είναι τα ίδια, απλά το ενοίκιο είναι φθηνότερο. Ναι, το ενοίκιο είναι σίγουρα φθηνότερο και αυτό είναι υπέροχο για εμάς, γιατί μειώνει την πίεση.

Αλλά δεν ζούμε σαν να έχουμε πιστωτικές κάρτες και Mercedes. Είμαστε απλά κανονικοί άνθρωποι. Η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα είναι καλύτερη και είναι τόσο λυπηρό που οι Έλληνες νομίζουν ότι ο μόνος λόγος που κάποιος μπορεί να απολαμβάνει την Ελλάδα είναι αν έχει βρετανικά λεφτά. Ζείτε στον παράδεισο, παιδιά. Πραγματικά ζείτε στον παράδεισο. Εγώ θα επέλεγα τη Λευκάδα 1.000 φορές αντί για οπουδήποτε άλλο».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Το βίντεο της 43χρονης Βρετανίδας δεν πέρασε απαρατήρητο από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος το κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

«Πρέπει να πολεμήσουμε την έμφυτη τάση μας να τα βλέπουμε όλα στραβά, μας τα λέει η Βρετανίδα», σχολίασε, μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.

Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης έγραψε τα εξής:

«Ανέβασα πριν λίγες μέρες την είδηση ότι μία Βρετανίδα επέλεξε με την οικογένειά της να ζήσει στην Λευκάδα και έλεγε πόσο ευτυχισμένη είναι. Μου την έπεσαν και της την έπεσαν όλοι οι μίζεροι, γκρινιάρηδες που όλα τους φταίνε ότι είμαι απαράδεκτος, ότι το βίντεο ήταν προσβολή κλπ. Λοιπόν αυτά όλα τα είπαν και στην ίδια και σήμερα ανέβασε ένα δεύτερο βίντεο Έπος! Όλα αυτά που σας λέω τόσο καιρό, ότι δηλαδή είναι τρέλα και αχαριστία να γκρινιάζουμε όλη μέρα και να μας φταίνε τα πάντα όλα, ενώ είχαμε την συγκλονιστική τύχη να έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα, την ωραιότερη χώρα του κόσμου και ότι πρέπει να πολεμήσουμε την έμφυτη τάση μας να τα βλέπουμε όλα στραβά, μας τα λέει η Βρετανίδα. Δείτε αυτό το βίντεο οπωσδήποτε».