Κομματικά ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Η Κουμουνδούρου βρήκε (μερικά) λεφτά για εθελουσία

Ο Σωκράτης Φάμελλος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα που δεν δημιούργησε ο ίδιος, αλλά το «κληρονόμησε» από την εποχή Κασσελάκη, όταν και ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να κηρύξει «στάση πληρωμών» στα κομματικά ΜΜΕ.

Έκτοτε, στους τρεις μισθούς που χρωστάει το κόμμα στους εργαζόμενους, προστέθηκε άλλος ένας. Ο Σ.Φάμελλος δεσμεύτηκε, χθες, ενώπιον της Πολιτικής Γραμματείας ότι «θα καλυφθούν και όλες οι υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους».

Όμως, είπε και κάτι ακόμα. Ότι για να γίνουν βιώσιμα τα Μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να δουλέψουν με αισθητά λιγότερο προσωπικό. Πως θα γίνει αυτό; Μέσω εθελούσιας εξόδου που θα προταθεί στους εργαζόμενους της «Αυγής» και του «Κόκκινου».

Αυτή η σκέψη δεν είναι καινούργια. Απλά τους προηγούμενους μήνες κόλλησε σε μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν υπήρχαν τα χρήματα για να προταθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Φαίνεται, όμως, ότι τα έβαλαν κάτω, υπολόγισαν τι έχουν να λάβουν τους επόμενους μήνες και από ότι μου είπαν οι άνθρωποι μου στην Κουμουνδούρου, τα χρήματα για τις προκαταβολές υπάρχουν. Επίσης, ισχυρίζονται ότι σε βάθος χρόνου θα έχουν και τα χρήματα για τις δόσεις.

Ευχάριστο είναι αυτό. Διότι από όσο ξέρω από επώνυμες καταγγελίες, δεν είναι και πολύ συνεπείς με όσους δέχθηκαν το πρώτο, μικρότερο «κύμα».