Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Είναι πλέον πολίτης της Νάξου

Καλή η Βουλιαγμένη και η Μύκονος, αλλά σαν τη Νάξο δεν υπάρχει! Αυτό κατάλαβε φέτος η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και έσπευσε να το μοιραστεί μαζί μας! «Το νησί μας, έτσι μόνο μπορώ να αποκαλώ πλέον τη Νάξο! Όχι, δεν έχει κανένας μας καταγωγή από εδώ, ούτε δραστηριοποιούμαστε στο νησί, έχουμε την πιο σπουδαία σύνδεση, επενδύσαμε πνευματικά και συναισθηματικά», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram και μας έδειξε ένα μικρό άλμπουμ από τις φετινές τους διακοπές εκεί.

Το απόλυτο

Η παρουσιάστρια με τους άντρες της ζωής της, τον σύζυγό της της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τα παιδιά τους Βλάσση και Βασίλη γνώρισαν φέτος τη Νάξο, πέρασαν υπέροχα όλοι μαζί, είδαν καινούρια μέρη, καταπληκτικά χωριά και κολύμπησαν σε υπέροχες παραλίες… Έχοντας φορτίσει πλήρως τις μπαταρίες τους διαπίστωσαν πως αυτό το νησί είναι πλέον το αγαπημένο τους και έσπευσε να μας το πει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είχαμε ανάγκη αυτές τις διακοπές -άλλωστε το λέει και η λέξη- τα ελληνικά νησιά μας, οι ατελείωτες ώρες στην παραλία, ο πολύτιμος ύπνος, ένα καλό φαγητό, ο ήλιος μας, ο ήχος της θάλασσας, τα αμέτρητα παγωτά, αυτή η ξεγνοιασιά, ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις και το κινητό. Είναι το απόλυτο καλοκαίρι».