Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Αν έρθει ένα τρίτο μωράκι θα το αγκαλιάσουμε»

Στον λιγοστό ελεύθερό της χρόνο, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κάνει Q&A με τους φίλους της στο Instagram και απαντά στις ερωτήσεις τους, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν να κάνουν με τη μητρότητα, τα κιλά της εγκυμοσύνης, την καθημερινότητά της με δύο παιδιά στο σπίτι.

«Τα πράγματα παραμένουν απαιτητικά»

Η παρουσιάστρια ρωτήθηκε εάν θα έμπαινε στη διαδικασία να αποκτήσει και ένα τρίτο παιδί με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και απάντησε: «Τα παιδιά μου έχουν μόλις 18 μήνες διαφορά, που σημαίνει ότι όταν ο γιος μου ήταν 9 μηνών ξεκινούσε η δεύτερη εγκυμοσύνη μου. Αυτό ήταν από μόνο του πολύ δύσκολο, αφού όσο περνούσε ο καιρός δεν είχα τις ίδιες αντοχές.

Τώρα απολαμβάνω κάθε λεπτό της ημέρας μαζί τους, όμως τα πράγματα παραμένουν απαιτητικά. Αν έρθει ένα τρίτο μωράκι θα το αγκαλιάσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί προτεραιότητά μας».

«Να μην επηρεάζεστε από άλλους»

Η Σπυροπούλου -σε story της στο Instagram- αναφέρθηκε και στα κιλά που πήρε την περίοδο που ήταν έγκυος. «Στην πρώτη μου εγκυμοσύνη έβαλα 28 και στη δεύτερη κιλά! Θα σας συμβούλευα λοιπόν να απολαύσετε αυτό το μοναδικό ταξίδι της μητρότητας και να μην σας απασχολεί τόσο αυτό, αλλά φυσικά να κάνετε ό,τι νιώθετε πιο καλά για εσάς τις ίδιες!

Τα κιλά φυσικά και χάνονται, αυτό που έχει αξία είναι η αγάπη που αισθανόμαστε και προς τον εαυτό μας και προς τα παιδιά μας. Να ακούτε το σώμα σας και να μην επηρεάζεστε από άλλους, καθώς κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και το βιώνει διαφορετικά».