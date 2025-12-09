Κωνσταντίνα: Το τραγούδι που απέρριψε και έγινε επιτυχία από τη Γλυκερία

Η Κωνσταντίνα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star” για τον άντρα που θέλει να έρθει στη ζωή της το επόμενο διάστημα. «Ο έρωτας παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, γιατί όταν ερωτεύεσαι, νιώθεις όμορφα. Έχω περάσει πολλές ωραίες στιγμές, πιο παλιά, με τον πρώτο μου γάμο και με τον δεύτερό μου γάμο.

Νομίζω ότι έχω κάνει τον κύκλο και όλο αυτό που έχω ζήσει, νομίζω ότι με έχει γεμίσει. Τώρα είναι διαφορετικά, ναι. Δεν μιλάμε για έρωτα, μιλάμε για συντροφικότητα. Οπότε, το ψάχνουμε αυτό».

«Δουλέψαμε πολύ μεταξύ μας»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην κόρη της και στο πώς άλλαξε η σχέση τους μέσα στα χρόνια. «Κάποια στιγμή μου είπε η κόρη μου, ότι μου λείπεις γιατί και στο σπίτι που ήμουνα, ήμουνα με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Δουλεύαμε έξι μέρες τη βδομάδα. Οπότε, χαλάρωσα λίγο τους ρυθμούς μου. Τώρα που κάνω την αναδρομή, βλέπω ότι πολύ καλά έκανα. Γιατί η σχέση μας είναι πάρα πολύ ωραία. Δουλέψαμε πάρα πολύ μεταξύ μας και είμαστε και οι δύο ευχαριστημένες».

Next please

Η Κωνσταντίνα αποκάλυψε επίσης μια ιστορία από το παρελθόν, όταν απέρριψε τραγούδι που ενώ της άρεσαν οι στίχοι, δεν της άρεσε όπως έδενε η μουσική μαζί του. Ήταν το τραγούδι “Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου”, που το έκανε μεγάλη επιτυχία η Γλυκερία. «Έχω απορρίψει στίχο, που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν μου άρεσε η μουσική έτσι όπως έδεσε ο στίχος. Και απέρριψα το τραγούδι. Οπότε ο στίχος αυτός βρήκε μια άλλη μελωδία και έγινε επιτυχία».