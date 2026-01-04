Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «Στις ελεύθερες κοινωνίες καλό είναι το μίσος να μην ορίζει την ατζέντα»

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Action 24 “Αστερόσκονη” και μίλησε με τον Νίκο Γρίτση για τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών που όμως δεν πρέπει να επεκτείνονται και στη δημιουργία οικογένειας! «Η έμφυλη ταυτότητα, αυτό το οποίο ορισμένοι αποκαλούν επιλογή ζωής, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι φύση, εγώ ακούω οποιαδήποτε προσέγγιση, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ή μάλλον έχει σημασία δια της αντιστρόφου προσεγγίσεως, διότι υποχρεούμεθα τα πραγματικά δικαιώματα των ανθρώπων αυτών, όχι απλά να τα προασπίσουμε και κάτι παραπάνω.



Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να θέσει υπό αμφισβήτηση ότι ένας άνθρωπος μπορεί και πρέπει να τυγχάνει της κρατικής κατοχύρωσης για το ποιος είναι και με ποιον θέλει να είναι. Αν θέλει ο Κωνσταντίνος να είναι με τον Νίκο, τότε ο Κωνσταντίνος έχει κάθε δικαίωμα να είναι με τον Νίκο. Εάν ο Κωνσταντίνος θέλει με τον Νίκο να ανοίξουν σπίτι και να φορολογούνται όπως φορολογείται ο Κωνσταντίνος με την Ελένη, προφανώς και έχουν δικαίωμα να το κάνουν.

Εάν ζητήσουν από το κράτος μια κατοχύρωση της σχέσης τους, όπως τη ζητάει ο Κωνσταντίνος με την Ελένη, το κράτος υποχρεούται αυτό το πράγμα να τους το παράσχει, διότι φίλε μου, είμαστε ελεύθερες κοινωνίες στις οποίες καλό είναι το μίσος να μην ορίζει την ατζέντα».

«Υπάρχει αυτό το οποίο λέμε κανονική οικογένεια»

«Από εκεί και ύστερα, επίτρεψε μου, κάποιοι, οι συντηρητικοί, να έχουμε διαφωνίες ως προς επιμέρους ζητήματα. Δεν θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα το να μπορεί ο Νίκος με τον Κωνσταντίνο να βάλουν μια παρένθετη μητέρα να τους κάνει ένα παιδί. Ή δύο άντρες να υποδύονται τις μητέρες. Έχει να κάνει με το ότι, ειδικά όντας και γονέας, αντιλαμβάνομαι ξεκάθαρα, χωρίς ίχνος αμφιβολίας, ότι υπάρχει αυτό το οποίο λέμε κανονική οικογένεια. Και η κανονική οικογένεια έχει και μαμά, έχει και μπαμπά και η μαμά και ο μπαμπάς έχουν διαφορετικούς ρόλους, διαφορετική θέση και διαφορετική λειτουργία.

Θα μου πεις, βρες η Κωνσταντίνε ναι, αλλά τι θα γίνει αν μια οικογένεια ορφανέψει από τον έναν τον άλλον -χτυπά ξύλο- τέλος πάντων. Εκεί θα σου πω ότι ας μην προσπαθήσουμε να ορίσουμε τον κανόνα δια της εξαίρεσης. Οι εξαιρέσεις είναι σεβαστές, αλλά επειδή, για παράδειγμα, ένα σκυλί μπορεί να έχει ένα ατύχημα και να το βλέπεις να λειτουργεί μια χαρά με τρία πόδια, δεν σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να κανονικοποιήσω ότι τα σκυλιά έχουν τρία πόδια. Κακό ίσως το παράδειγμα».