Χάρης - Αντελίνα Βαρθακούρη: «Υπήρξαν στιγμές που φτάσαμε στο τέλος και έχουμε πει... χωρίζουμε»

Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν καλεσμένοι στο “Πρωινό” και μίλησαν για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο γάμος του και αποκάλυψαν πως έφτασαν σε σημείο να πάνε ακόμα και σε δικηγόρο! «Είμαστε 16 χρόνια μαζί. Ξεπερνάμε τους τσακωμούς με πολύ χιούμορ και πολύ γρήγορα. Θα σου πω ότι βριστήκαμε χυδαία σήμερα το πρωί για κουταμάρες. Τη ζηλεύω. Εμένα το πρόβλημά μου στην Αντελίνα ήταν το μαλλί. Δεν άντεχα την ξανθιά Αντελίνα. Και ήταν πολύ μεγάλη περίοδος. Από πίσω δεν την αναγνώριζα, δεν ήταν η γυναίκα μου. Δεν έχω πρόβλημα με το ξανθό μαλλί γενικά, έχω πρόβλημα με το ξανθό στη γυναίκα μου, γιατί δεν είναι η γυναίκα μου», παραδέχτηκε ο Βαρθακούρης και αποκάλυψε πως πριν από την εκπομπή είχαν ακόμη έναν καβγά!

«Φύγαμε από το σπίτι σκοτωμένοι. Την ώρα που έκλεινα την πόρτα ανταλλάσσαμε μπινελίκια. Πολλές φορές έχουμε φτάσει στο τέλος. Έχω γκουγκλάρει τη λέξη “διαζύγιο”. Τις περισσότερες φορές που έπεσε η συζήτηση αυτή, ήταν την περίοδο που ήμασταν στην τηλεόραση. Η τηλεόραση έφερε τον χωρισμό σε εμάς».

Η ζήλια ανάμεσά τους

«Ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, είναι πάρα πολύ large σε όλα. Δεν με έκανε ποτέ να αισθανθώ ότι “ωχ, τώρα πώς θα του το πω” ή “τώρα που θα πάμε κάπου, ποιος θα πληρώσει;”. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Από την πρώτη μέρα που είμαστε μαζί, όχι μόνο ως παντρεμένοι, ο Χάρης ό,τι έφερνε στο σπίτι ήταν “παρ’ τα και καν’ τα ό,τι καταλαβαίνεις” και δεν με έχει ρωτήσει ποτέ. Όχι μόνο δεν έχω αισθανθεί ποτέ καταπίεση, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ελέγξει ποτέ τίποτα.

Ο Χάρης είναι ο άνθρωπος που, όταν είμαστε στο σπίτι, θέλει να είμαι άβαφη, να είμαι η Αντελίνα του, να είμαι το κορίτσι του που θα φάμε, που θα μαγειρέψω, που θα τον περιποιηθώ. Όταν με βλέπει να βγαίνω έξω και είμαι φτιαγμένη και περιποιημένη, του έρχονται μνήμες από το παρελθόν και κάτι παθαίνει. Έχει νευρικότητα ότι μπορεί να ντυθώ και να φτιαχτώ και να είμαι κάπου μόνη μου.

Κι εγώ τον ζηλεύω όμως τόσο. Τον ζηλεύω αφόρητα. Τον ποθώ περισσότερο από το πώς τον ποθούσα πριν από δέκα χρόνια. Λέω λοιπόν στους νέους ανθρώπους: μην τα παρατάτε, γιατί υπήρξαν στιγμές που έλεγα τέλος. Έχουμε πει ότι χωρίζουμε. Υπήρξαν στιγμές που φτάσαμε στο τέλος και έχουμε πει ότι χωρίζουμε. Έχω πάει και σε δικηγόρο».