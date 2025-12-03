Αντελίνα Βαρθακούρη: «Όταν σταμάτησα την τηλεόραση, με κοίταξα στον καθρέφτη και δεν με αναγνώριζα»

Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Αντελίνα Βαρθακούρη και μίλησε για την εμφάνισή της, τα κιλά που έχασε και που της άλλαξαν τη ζωή, αλλά και για την κριτική που γίνεται από πολλούς - σε ανθρώπους που έχουν χάσει κιλά - χωρίς να γνωρίζουν λεπτομέρειες για αυτό το ''ταξίδι ζωής'' όπως λέει χαρακτηριστικά.

«Όταν σταμάτησα την τηλεόραση, με κοίταξα στον καθρέφτη και δεν με έβρισκα πουθενά, δεν με αναγνώριζα. Είχα χάσει την ισορροπία μου, είχα χάσει την Αντελίνα. Μέσα σε όλα αυτά ήταν και τα κιλά. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι όπως αυτός αισθάνεται ευτυχισμένος και καλά με τον εαυτό του. Εγώ δεν αισθανόμουν ευτυχισμένη στα κιλά μου. Τα άλλαξα όλα και τώρα νιώθω πολύ καλά με εμένα» εξομολογήθηκε η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη.

Και συνέχισε: «Διαβάζω πολλά σχόλια, που πολύ εύκολα για ανθρώπους που έχουν αδυνατίσει θα γράψουν ότι ''κάνει ενέσεις''. Πόσο άδικο είναι για ανθρώπους, που έχουν χάσει τα κιλά τους, πολύ πριν βγει η ένεση, χρόνια πριν, να λένε ότι αυτό είναι. Είναι ταξίδι ζωής και ψυχής το να χάσεις τα κιλά σου και είναι άδικο».