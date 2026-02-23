Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δεν ήμουν καλά με τα κιλά μου - Τώρα μπορώ να καταλάβω ότι είχα μία κατάθλιψη»

Η Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν καλεσμένη στο «The 2night Show» και μίλησε για την εποχή που είχε παραπάνω κιλά γιατί αντιμετώπιζε ένα θέμα υγείας, ενώ αποκάλεσε τον εαυτό της νοικοκυρά και δεν την απασχολεί τι λένε οι άλλοι! «Δεν με αναγνωρίζω τότε, αλλά με αγαπώ. Δεν ποινικοποιούμε τα κιλά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλά με το σώμα τους και ας έχουν κιλά. Εγώ δεν ήμουν καλά με τα κιλά μου. Έπαθα κάτι που σήμερα το αντιλαμβάνομαι. Τότε αν με ρωτούσες τι είναι η κατάθλιψη, θα σου έλεγα ότι δεν ξέρω. Τώρα μπορώ να καταλάβω ότι εκείνη η Αντελίνα είχε μία κατάθλιψη.

Ήμουν ένα βράδυ που ένιωθα ότι είχα δυσφορία, δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωθα ότι έχω πίεση, ότι δεν ήμουν καλά. Είχα αρκετά κιλά. Σηκώνομαι το πρωί, πάω τα παιδιά στο σχολείο, επιστρέφω, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα ότι δεν ήμουν καλά. Παίρνω τηλέφωνο στον Ευαγγελισμό και πήγα μόνη μου. Ανακάλυψα πρώτη φορά ότι είχα υποθυρεοειδισμό και δεν το είχα πάρει χαμπάρι και ήταν και ένας από τους λόγους που πάχαινα. Είχα και πίεση. Είχα πράγματα που μου έφερναν αυτή τη δυσφορία».

«Ο άντρας μου έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει για μένα»

«Έχω δηλώσει νοικοκυρά. Άνοιξε ένα μεγάλο θέμα και βγήκα και απάντησα μία φορά, σε κάτι το οποίο με είχε ενοχλήσει και με είχε προσβάλλει, για όλα αυτά που είχαν γίνει με την κυρία Χρηστίδου και όλα αυτά που είχαν ειπωθεί. Δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα για εμένα από τις νοικοκυρές.

Αν εγώ έχω επιλέξει έναν άντρα και έχω κάνει παιδιά μαζί του και αυτός ο άντρας δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για τη γυναίκα του ή εγώ να μην έχω δικαίωμα να μιλάω για τον άντρα μου, υπάρχει πρόβλημα στο φτωχό μου το μυαλό. Ο δικός μου ο άντρας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει για εμένα. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί ξέρω πόσο αγαπάει την οικογένειά του και ό,τι πει ξέρω ότι το έχουμε συζητήσει 150 χιλιάδες φορές».