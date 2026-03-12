Ασημακοπούλου για την κατάθλιψη του Τσιρίλο: Έχω τρομερές ενοχές... μπορούσα να είχα σταθεί διαφορετικά

Με εξομολογητική διάθεση η Έλενα Ασημακοπούλου, έδωσε συνέντευξη στην διαδικτυακή εκπομπή «Legit» και μίλησε ανοιχτά για την δύσκολο περίοδο πριν τον χωρισμό τους.

Αρχικά είπε για την σχέση τους: «Τον Μπρούνο τον ερωτεύτηκα πάρα πολύ και νομίζω ότι τέτοιον έρωτα δε θα έχω ξανά στη ζωή μου. Και ο Μπρούνο με ερωτεύτηκε πολύ. Τον αγαπάω τον Μπρούνο ακόμα και τώρα πάρα πολύ. Τον αγαπάω και θέλω να είναι πολύ καλά και επιτυχημένος στα επαγγελματικά του. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και εκείνος. Ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ δύσκολος, υπάρχουν πολλές κλίκες και δυσκολεύτηκε πολύ, ενώ ήταν ποδοσφαιριστής, να μπει σε ένα άλλο κομμάτι, του μάνατζερ, στο οποίο δε σε αφήνουν και εύκολα να πάρεις μερίδιο από τους υπόλοιπους».

Μιλώντας για την κατάθλιψη που πέρασε εκείνος αποκάλυψε: «Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι περνάει ο ίδιος. Τώρα το λέω και συγκινούμαι. Εγώ άργησα πολύ να το καταλάβω. Η αλήθεια είναι πως θα πω πολύ λίγα πράγματα, γιατί δε θέλω να λέω κάτι, το οποίο αφορά στον Μπρούνο. Αν θέλει θα το πει ο ίδιος. Εγώ θα πω από τη δική μου τη μεριά. Ήταν πολύ δύσκολο, σε ένα βαθμό που πολλές φορές έχω κάνει και εγώ πάρα πολλά λάθη. Δεν καταλάβαινα πώς περνάει αυτός ο άνθρωπος.

Έχω τρομερές ενοχές. Θα μπορούσα να είχα σταθεί διαφορετικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι περνούσε, σε καμία περίπτωση. Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο που ήταν πολύ πεσμένος και θεωρούσα ότι με τη δική μου ένταση και τις δικές μου φωνές, θα μπορούσα να τον ξυπνήσω. Δεν είναι έτσι. Στην πορεία το κατάλαβα. Για αυτό έχω τρομερές ενοχές. Εκείνος δε με κατηγόρησε ποτέ. Εγώ προσπαθούσα με έναν τρόπο, τον οποίο στην πορεία αντιλήφθηκα ότι ήταν λάθος. Μετά άλλαξα, προφανώς στάση.

Προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να συμβουλευτούμε κάποιον και κυρίως για εκείνον, αλλά δεν μπορούσε, δεν ήθελε και δεν πίεζα και εγώ. Τα έλεγε σε εμένα. Είχαμε τότε και την κόρη μας αλλά δεν της το είχαμε πει...».