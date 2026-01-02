Γιάννης Πάριος: «Ο Χάρης είναι μεγάλος τραγουδιστής, αλλά είναι άτυχος, γιατί έχει πατέρα εμένα»

Ο Γιάννης Πάριος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Το πρωινό” για το πώς είναι σαν πατέρας, αλλά και για τον γιο του Χάρη Βαρθακούρη, τον οποίο χαρακτήρισε καλύτερο τραγουδιστή από εκείνον, αλλά άτυχο που τον έχει για μπαμπά! «Ως πατέρας είμαι κορόιδο με την καλή έννοια, αγαπάω τα παιδιά μου όπως τα αγαπάει κάθε πατέρας, τα λατρεύω. Ο Χάρης είναι μεγάλος τραγουδιστής, αλλά είναι δυστυχώς άτυχος γιατί έχει πατέρα τον Πάριο! Θα αρχίσουν να λένε “Σαν τον Πάριο δεν είναι”. Είναι καλύτερος από εμένα και αυτό το λέω εγώ! Κι εγώ είμαι καλός μωρέ!

Χαίρομαι γιατί βλέπω τον γιο μου να με φέρνει κάποια χρόνια πίσω, όταν τραγουδούσαμε οι δυο μας το “Πιο καλή η μοναξιά”, που τότε ήταν στην ηλικία που είναι τώρα η εγγονή μου. Θέλω να πω μόνο μια συμβουλή: Να μοιάσουν των παππούδων τους και οι εγγονές και οι γιοι μου! Είδες τι κάνει το DNA; Έβγαλε κι άλλη τραγουδίστρια! Να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Η χρονιά αυτή να είναι η καλύτερη όλων των εποχών. Χρόνια πολλά σε όλους».

«Έχω κάποια στάνταρ»

Συγκινημένος ο Χάρης Βαρθακούρης απάντησε στις δηλώσεις του πατέρα του λέγοντας χαρακτηριστικά. «Εγώ δεν πιστεύω αυτό που λέει! Για εμένα ο πατέρας μου είναι κορυφή! Θα ήθελα να είμαι σε μια απόσταση που να μπορώ να τον βλέπω! Εκεί να φτάσω, να είναι στο οπτικό μου πεδίο. Αν είναι στο οπτικό μου πεδίο είμαι ευχαριστημένος! Δεν έχω κυνηγήσει ποτέ να είμαι στα πρώτα ονόματα. Ένα κακό το να είσαι ο γιος του Πάριου, είναι ότι έχεις μεγαλώσει καλά. Δεν μου έλειψε τίποτα κι αποκτάς μια περηφάνια που ακόμα κι αν έχεις ανάγκη, δεν θα ρίξεις ποτέ τα μούτρα σου για να κάνεις πράγματα που ενδεχομένως θα ενοχλήσουν τον πατέρα σου.

Όποιες αποφάσεις έπαιρνα, τις περνούσα από το πρίσμα του τι θα έλεγε ο πατέρας μου. Πες ότι πεινάω. Ένας άλλος στη θέση μου θα μπορούσε να πάει στο χειρότερο σκυλάδικο για να ζήσει. Εγώ προτιμώ να πεινάσω για να μην πει κάποιος ότι “ο γιος του Πάριου τραγουδά εκεί και δεν τον έχει εξασφαλίσει ο μπαμπάς του;”. Έχω δει τον πατέρα μου να τραγουδά στα καλύτερα μαγαζιά όλων των εποχών. Έχω κάποια στάνταρ».