Κόντρα υπουργείου Υγείας- γιατρών για επικίνδυνο μύκητα στον «Άγιο Σάββα»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στην διοίκηση του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» και τους νοσοκομειακούς γιατρούς ξέσπασε έπειτα από τις καταγγελίες ότι διαπιστώθηκε διασπορά του επικίνδυνου ακόμα και για τη ζωή ασθενών μύκητα Aσπέργιλλου στον «Άγιο Σάββα».

Σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΥ που δόθηκε στη δημοσιότητα το πρωί της Τρίτης «η επικινδυνότητα των χώρων ταξινομείται στην ομάδα 4 (υψηλός κίνδυνος)».

Σύμφωνα με την καταγγελία, το έγγραφο το είχε από την αρχή στα χέρια του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που γνώριζε το πρόβλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές πλησίον της διοίκησης του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17 Ιουλίου και εξέδωσε το πόρισμά του, στο οποίο δεν αναφέρεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί πλήρως από τη Διοίκηση, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους επιβλέποντες μηχανικούς.

Την ίδια ώρα η διοίκηση του νοσοκομείου καταγγέλλει ως παραπλανητικά τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος και δημιουργούν αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας. Δηλώνουμε ρητά ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν θα γίνει ανεκτή.

Τι είναι η Ασπεργίλλωση

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνευμονολογίας, η ασπεργίλλωση είναι μια ομάδα νοσημάτων που προκαλούνται από έναν τύπο μύκητα που ονομάζεται Aspergillus, ο οποίος απαντάται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναπνέουν τον Aspergillus χωρίς προβλήματα, αλλά σε ορισμένους, ειδικά σε όσους πάσχουν από πνευμονικές παθήσεις ή έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Η λοίμωξη εκδηλώνεται όταν ο μύκητας εισέρχεται στους πνεύμονες. Με την πάροδο του χρόνου, η ασπεργίλλωση μπορεί να βλάψει τους πνεύμονες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, βήχα και μείωση της πνευμονικής λειτουργίας. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις ή μακροχρόνια βλάβη των πνευμόνων. Αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή.

Ο τρόπος με τον οποίο η ασπεργίλλωση επηρεάζει τους πνεύμονες και εξελίσσεται εξαρτάται από τον τύπο της πάθησης, το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου και τυχόν υπάρχοντα πνευμονικά προβλήματα. Αν και κυρίως προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος. Στα άτομα με νοσήματα όπως το άσθμα ή η φυματίωση, μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα ή να οδηγήσει σε πιο σοβαρές λοιμώξεις.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι σημαντικές για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών.