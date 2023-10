2358 - Most dribbles completed in Europe's big five leagues since full data is available for each competition (2006-07):



2358 - Lionel Messi

1285 - Eden Hazard

1061 - Franck Ribéry

984 - Neymar

972 - Wilfried Zaha

937 - Cristiano Ronaldo



