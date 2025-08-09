Κορυφώνεται η μεγάλη φυγή των Αθηναίων με φόντο τον Δεκαπενταύγουστο

Το δεύτερο μεγάλο κύμα αδειούχων του Αυγούστου εγκαταλείπουν με κάθε τρόπο την πρωτεύουσα με προορισμό τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενόψει και της μεγάλης γιορτής της Παναγίας.

INTIME

Από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στα διόδια Ελευσίνας, με μεγάλες ουρές και χαμηλές ταχύτητες.

Η κίνηση στο ρεύμα εξόδου από την Αθήνα είναι επιβαρυμένη, με τα πιο έντονα προβλήματα να εντοπίζονται στα εξής σημεία του δικτύου:

Από τον Σκαραμαγκά έως τα Διόδια Ελευσίνας, τμηματικά, με αυξημένη συμφόρηση στο Δαφνί και στον κόμβο Χαϊδαρίου.

Στην περιοχή Μακρυάμμος – Διόδια Ελευσίνας, όπου η κυκλοφορία παραμένει πυκνή και οι ταχύτητες χαμηλές.

Στην παραλιακή οδό προς Νέα Πέραμο και Λουτρόπυργο, όπου επίσης παρατηρείται αυξημένος φόρτος οχημάτων.

Η τροχαία έχει ενισχύσει τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας και καλεί τους οδηγούς να δείχνουν υπομονή, να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να αποφεύγουν επικίνδυνους ελιγμούς. Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κορύφωση το απόγευμα.

Αυξημένη η κίνηση και στο μεγάλο λιμάνι

Αυξημένη η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής και κατά την έξοδο των εκδρομέων

EUROKINISSI

Την ίδια ώρα, κανονικά πραγματοποιούνται σήμερα τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής για τα νησιά.

Το χθεσινό απαγορευτικό απόπλου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που έφτανε κατά τόπους και τα 9 μποφόρ, προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τις μετακινήσεις τους.

EUROKINISSI

Ωστόσο χιλιάδες ήταν οι εκδρομείς που κατάφεραν να αναχωρήσουν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα για τους προορισμούς τους.

Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 δρομολόγια με 18.719 επιβάτες, για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 51 δρομολόγια με 9.440 επιβάτες, από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 9 δρομολόγια με 2.616 επιβάτες και τέλος από την Ραφήνα αναχώρησαν 4 πλοία με 1.079 επιβάτες.

INTIME

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι καιρικές συνθήκες σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες θα είναι αρκετά καλές.

Συνεπώς οι τελευταίοι ταξιδιώτες του Αυγούστου, ενόψει Δεκαπενταύγουστου δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους. Όσων ταξιδιωτών τα δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, πρέπει να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρία ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα της μετακίνησης τους