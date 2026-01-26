Κως: Πίστευε ότι έκλεισε ραντεβού με γυναίκα αλλά εμφανίστηκαν 5 άτομα που τον ξυλοφόρτωσαν

Μπροστά σε μια νέα υπόθεση «αυτόκλητων τιμωρών» φαίνεται να είναι η Ελληνική Αστυνομία μετά το επεισόδιο ξυλοδαρμού ενός άνδρα στην Κω, που είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (26/1).

Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ διερευνά μια καταγγελία για επίθεση που φέρεται να δέχθηκε ένας άνδρας στο ακριτικό νησί. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, το θύμα ήρθε σε επικοινωνία μέσω διαδικτύου με μία - όπως δήλωσε - (ενήλικη) γυναίκα και κανόνισαν συνάντηση.



Όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην Αστυνομία, στο ραντεβού αντί της κοπέλας εμφανίστηκαν πέντε άτομα, τα οποία του επιτέθηκαν και χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.