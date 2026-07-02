Kosmocar: 10 χρόνια εγγύηση και στα ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα

Τα προγράμματα Volkswagen JOY, Audi Platinum και Skoda ZEN προσφέροντας κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. όχι μόνο σε νέα οχήματα, αλλά και σε ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα που πληρούν τους όρους του προγράμματος.

• Κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. για Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και Skoda

• Επέκταση και στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα, εφόσον δεν έχουν ξεπεράσει το όριο των 10 ετών ή των 150.000 χλμ.

• Ενεργοποίηση μέσω service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της μάρκας

• Ανανέωση κάλυψης με κάθε προβλεπόμενη συντήρηση, σύμφωνα με τους όρους κάθε προγράμματος

• Ενίσχυση της αξίας του οχήματος, χάρη στη μακροχρόνια κάλυψη και την τεκμηριωμένη φροντίδα

Η Kosmocar κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα εμπιστοσύνης προς τους πελάτες και τα αυτοκίνητα των μαρκών που εκπροσωπεί, επεκτείνοντας τα προγράμματα 10ετούς εγγύησης Volkswagen JOY, Audi Platinum και Skoda ZEN και στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα. Μετά την αρχική διάθεση των προγραμμάτων για νέα οχήματα, η κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. γίνεται πλέον διαθέσιμη και για υφιστάμενους ιδιοκτήτες Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων, Audi και Skoda, εφόσον τα οχήματά τους πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προγράμματος.

Η επέκταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου, αλλά και την καθημερινή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες που έχουν ήδη επιλέξει μία από τις μάρκες της Kosmocar. Με την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο, το όχημα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα εγγύησης της μάρκας, προσφέροντας στον ιδιοκτήτη του ένα νέο επίπεδο σιγουριάς, προστασίας και ξεγνοιασιάς.

Στην πράξη, τα προγράμματα Volkswagen JOY, Audi Platinum και Skoda ZEN επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των μαρκών στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την αντοχή των αυτοκινήτων τους. Η κάλυψη αφορά σημαντικά μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους κάθε προγράμματος, και συνδέεται με τη σωστή συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο.

Για τους κατόχους Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων, το Volkswagen JOY εκφράζει τη σιγουριά μιας μάρκας που στέκεται με αυτοπεποίθηση πίσω από τα αυτοκίνητά της, προσφέροντας αξιοπιστία και φροντίδα σε κάθε διαδρομή.

Για τους πελάτες Audi, το Platinum αναβαθμίζει την premium εμπειρία ιδιοκτησίας, προσφέροντας μακροχρόνια κάλυψη και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στην τεχνολογία, την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα της μάρκας.

Για τους όσους έχουν επιλέξει Skoda, το ZEN αποτελεί μια έξυπνη και ουσιαστική πρόταση, απόλυτα εναρμονισμένη με τη φιλοσοφία πρακτικότητας, αξίας και καθημερινής σιγουριάς που χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο διασφαλίζει ότι κάθε όχημα παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με εγκεκριμένες διαδικασίες, διαρκή εκπαίδευση, σύγχρονα διαγνωστικά συστήματα και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Με αυτόν τον τρόπο, η μακροχρόνια κάλυψη δεν λειτουργεί αποκομμένα από τη φροντίδα του αυτοκινήτου, αλλά συνδέεται άμεσα με τη σωστή τεχνική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια χρήσης του. Επιπλέον, η ένταξη ενός ήδη κυκλοφορούντος οχήματος στα πρόγραμμα εγγύησης ενισχύει και την αξία του σε βάθος χρόνου. Ένα αυτοκίνητο που συντηρείται στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο και συνοδεύεται από μακροχρόνια κάλυψη αποκτά ισχυρότερο προφίλ αξιοπιστίας, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά στον ιδιοκτήτη και υψηλότερη μεταπωλητική αξία.





Σε μια αγορά όπου η αξιοπιστία, η προβλεψιμότητα του κόστους χρήσης και η αξία μεταπώλησης παίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο, η Kosmocar ενισχύει ουσιαστικά τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις μάρκες και τους πελάτες τους. Τα προγράμματα Volkswagen JOY, Audi Platinum και Skoda ZEN δεν αποτελούν απλώς μια πρόσθετη παροχή after sales. Αποτελούν μια ολοκληρωμένη δέσμευση φροντίδας, ποιότητας και μακροχρόνιας υποστήριξης.



Έως 10 χρόνια σιγουριάς. Περισσότερη εμπιστοσύνη. Περισσότερη αξία για κάθε διαδρομή.