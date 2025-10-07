Κώστας Φραγκολιάς: «Στο Happy Day δεν είμαστε και οι πιο καλοπληρωμένοι»

Ο Κώστας Φραγκολιάς μίλησε στην εκπομπή «Το ’χουμε» για τη συμμετοχή του στο «Happy day», τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και την προσωπική του ζωή. «Στο Happy Day είμαι 11 χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 2014. Ο καθένας θέλει να κάνει κάτι μόνος του. Με καλύπτει ναι μεν, το Happy Day, θα ήθελα όμως να κάνω κι άλλα πράγματα, άσχετα αν έχω προτεραιότητα πιο πολύ την υποκριτική.

Φέτος μου έκατσε να είμαι και στη σειρά Ηλέκτρα στην ΕΡΤ1. Είμαι καλυμμένος. Είναι φυσικά και τι ελεύθερο χρόνο έχεις. Σε λίγο ξεκινάω θέατρο, είχα τις πρόβες. Εντάξει τέλειωσα με τα γυρίσματα του σίριαλ.

«Εμείς κοιτάμε να περνάμε καλά»

Εγώ στο Happy Day νιώθω σαν να εκφράζω τον μέσο τηλεθεατή που δεν συγκλίνει προς μία πλευρά. Εξαρτάται βέβαια και τι ακούω, γιατί ακούω τρέλες από τους άλλους στο πάνελ. Αν ξεφύγουμε, έχουμε τη Σταματίνα και το κοντρολάρει! Ποτέ δεν ασχολήθηκα με τα νούμερα τηλεθεάσης. Από τις αρχές, δεν ήμουν πολύ με τα νούμερα.

Εμείς κοιτάμε να περνάμε καλά, να κάνουμε μια ευχάριστη εκπομπή, να σου δίνει πάτημα στο να κάνεις χιούμορ. Και οικονομικά στο Happy day δεν είμαστε και οι πιο καλοπληρωμένοι της αγοράς!

«Δεν ψάχνομαι για νέα σχέση»

Δεν ενοχλήθηκα όταν συζητήθηκε η σχέση μου στο Happy Day. Δεν μπορώ να πω ότι την προβάλαμε και πάρα πολύ γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Θεωρώ αυτονόητο να συζητηθεί ο χωρισμός μου εφόσον είχε αναφερθεί η σχέση μου και τηλεοπτικά. Με κάποιες από τις σχέσεις μου μιλάω. Δεν ψάχνομαι για νέα σχέση, θέλω ηρεμία. Μου αρέσει αυτή η ηρεμία τώρα».