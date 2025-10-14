Κώστας Κόκλας: «Η δουλειά μου είχε μια παγίδα, τελικά είδα το τυρί, δεν είδα τη φάκα»

Ο Κώστας Κόκλας μίλησε στην κάμερα του «Happy day» για το επάγγελμα που επέλεξε να κάνει και την παγίδα στην οποία έπεσε, για τις γυναίκες της ζωής του, το ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου και τον συγκάτοικό του, τον Λουκά! «Ποτέ δεν ξύπνησα το πρωί να πω να πάω για δουλειά, προτιμάω να έχω μια cool ζωή. Η δουλειά μου είχε μια παγίδα! Ξεκίνησα ότι δεν θα ξυπνάω νωρίς το πρωί, ότι θα πηγαίνω να κάνω μια παράσταση και η δουλειά του ηθοποιού δεν είναι και τόσο βάρβαρη δουλειά. Τελικά είδα το τυρί, δεν είδα τη φάκα!

Είναι μια πολύ δύσκολη, πολύ βαριά, πολύ απαιτητική δουλειά, αλλά είναι όμως μια δουλειά που την επέλεξα, μου αρέσει και είμαι ευγνώμων που τελικά κατάφερα να την κάνω, να μεγαλώσω το παιδί μου, να πάρω το σπίτι μου, να βιοπορίζομαι από αυτό το επάγγελμα».

«Βάλε τηλέφωνο, μάθε να δένεις γραβάτα»

Ο Κόκλας παραδέχτηκε πως η σχέση του με το τηλέφωνο δεν είναι και η καλύτερη και θυμήθηκε μια συμβουλή του Μανουσάκη. «Το έχω μόνιμα χαμηλωμένο, γιατί είμαι ή σε γύρισμα ή σε δουλειά, δεν το έχω σε προτεραιότητα. Εγώ μεγάλωσα χωρίς κινητό τηλέφωνο και μάλιστα για ένα μεγάλο μέρος, χωρίς καθόλου τηλέφωνο.

Θυμάμαι που ήμουν με τον Μανούσο Μανουσάκη, καλή του ώρα, και μου λέει έχεις τηλέφωνο; Όχι, του λέω! Ξέρεις να δένεις τη γραβάτα σου; Όχι, του λέω. Και τότε μου απαντά θα μάθεις να δένεις τη γραβάτα σου και θα βάλεις και ένα τηλέφωνο σπίτι σου, αλλιώς δεν μπορείς να είσαι ηθοποιός!»

Οι γυναίκες στη ζωή του

Ο ηθοποιός είπε πως αισθάνεται 26 χρόνων και ξεκαθάρισε πως δεν είναι έτοιμος για ακόμη έναν γάμο! «Είμαι πολύ μικρός, 26 χρόνων! Έχω ακόμα χρόνο για τρίτο γάμο. Σε δέκα χρόνια, που ξέρεις, ίσως έχει ωριμάσει μέσα μου η ιδέα για τον τρίτο γάμο!

Δεν έχω παράπονο πάντως με τις δύο πρώην συζύγους μου, ήταν πολύ ωραίες γυναίκες και καλά παιδιά. Με τη δεύτερη, την Κατερίνα, έκανα και τον γιο μου τον Δημήτρη. Έχουν και οι δύο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Με αγαπάνε κι αυτές και με νοιάζονται. Οι σχέσεις νομίζω κάνουν κύκλο, ολοκληρώνονται και προχωράμε».

Η σχέση με τον Λουκά

Τα τελευταία χρόνια ο Κώστας Κόκλας έχει αποκτήσει συγκάτοικο! «Ζω με τον σκύλο μου τον Λουκά και κάποιες μέρες της εβδομάδας με το γιο μου. Ο Λουκάς είχε έρθει και κάθισε κάτω από το σπίτι μου 6-7 μήνες και με κοίταζε. Πέρασε ο καιρός, ήταν Νοέμβρης, βράδυ, γύριζα απ' το θέατρο και έβρεχε. Τον είδα πίσω απ' τους υαλοκαθαριστήρες να μου κουνάει την ουρά και να με κοιτάει. Και του λέω άντε μπες μέσα! Από τότε είμαστε αυτοκόλλητοι! Είναι πολύ διακριτικός, ευγενικός, σχεδόν πια έχουμε τα ίδια χούγια. Κοιτάμε με τον ίδιο τρόπο, προσεγγίζουμε τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο».