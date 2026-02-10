Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε μια καρέκλα ο ηθοποιός των 80's

Μας συστήθηκε την δεκαετία του '80, την εποχή της βιντεοκασέτας και συμπρωταγωνίστησε με μεγάλους ηθοποιούς όπως ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Μίμης Φωτόπουλος. Μετά το τέλος της «χρυσής» εκείνης εποχής, ο Κώστας Μακέδος εξέφραζε κατά καιρούς το παράπονό του από τους ανθρώπους του χώρου που δεν του έκαναν προτάσεις προκειμένου να συνεχίσει να ασχολείται με το επάγγελμα που τόσο αγαπούσε.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης, τον συνάντησε για μια συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» που θα προβληθεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου και με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram έγραψε:

«Ο Κώστας Μακέδος πρωταγωνιστούσε - και σκορπούσε γέλιο - στην εποχή της βιντεοκασέτας. Στο πλευρό του Μουστάκα, του Φωτόπουλου, του Κωνσταντίνου και άλλων. Εδώ και μήνες, όμως, είναι καθηλωμένος σε μια καρέκλα. Σε μια εκπομπή, λοιπόν, για την παχυσαρκία και τα ενέσιμα φάρμακα επιβάλλεται να έχει ξανά τον ρόλο του πρωταγωνιστή».

Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν από πολλά χρόνια στην εκπομπή της Χριστίνας Λαμπίρη είχε εξηγήσει ότι δεν αποποιήθηκε ποτέ τη «χρυσή» περίοδο των βιντεοταινιών τη δεκαετία του 1980, όπως έκαναν άλλοι συνάδελφοί του, όμως μετά την άρνηση των ανθρώπων της τηλεόρασης να του κάνουν έστω και ένα τηλεφώνημα, για να του προτείνουν μια συνεργασία, προτίμησε το «στρίβειν διά του αρραβώνος» και ασχολήθηκε με το επάγγελμα που σπούδασε, αυτό του οπτικού, έχοντας ανοίξει το δικό του μαγαζί.