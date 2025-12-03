Κωστής Χατζηδάκης: Έρχονται τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας

Δεν θα αργήσει η ανακοίνωση μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, όπως προέκυψε κατά την αποψινή ομιλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στην τελετή απονομής των βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ», που διοργανώνεται φέτος για 10η φορά από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στη Θεσσαλονίκη. «Έχουμε ετοιμάσει πλαίσιο μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας. Γίνονται συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό που αποκαλείται "ιταλικό μοντέλο", σε συνδυασμό με άλλα μέτρα και πιστεύω ότι δεν θα αργήσουν οι σχετικές ανακοινώσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» γνωστοποίησε ο κ.Χατζηδάκης, απαντώντας ουσιαστικά και σε όσα είχε νωρίτερα αναφέρει η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, περί εναγωνίου αναμονής κυβερνητικών μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, στα χνάρια των πρωτοβουλιών που ανέλαβαν χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Βουλγαρία.

Μη ακριβή τα όσα ακούγονται για cliff effect μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ.Χατζηδάκης επανέλαβε ακόμη ότι διόλου ακριβές είναι αυτό που κατά καιρούς υποστηρίζεται από διάφορους αναλυτές για ένα «cliff effect» μετά από την εξάντληση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα αφήσει την Ελλάδα «ξεκρέμαστη και χωρίς χρηματοδότηση». «Με βάση την κατανομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε 49 δισ. ευρώ για την Ελλάδα (σ.σ. αναφέρεται στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 της ΕΕ), χωρίς να συνυπολογίζουμε τα δάνεια τύπου RRF, τα οποία είναι χώρια, ούτε το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, που θα είναι on merit basis (σε βάση αξίας). Άρα, δεν είναι καθόλου ακριβές αυτό που διάφοροι αναλυτές παρουσιάζουν ως cliff effect μετά το Ταμείο Ανάκαμψης» υπογράμμισε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ακόμη ότι, μέσα από πολλές διαφορετικές παρεμβάσεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της βιομηχανίας, την οποία χαρακτήρισε ως κινητήριο μοχλό και οξυγόνο της οικονομίας. Επισήμανε δε, πως το γεγονός ότι την τελευταία εξαετία η ελληνική βιομηχανία δημιούργησε 60.000 θέσεις εργασίας οφείλεται και στην κυβερνητική στήριξη. «Αποβιομηχάνιση με 60.000 επιπλέον θέσεις εργασίας δεν υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσπάθεια της κυβέρνησης για διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, καθώς -όπως είπε χαρακτηριστικά, «η εμπιστοσύνη έρχεται με τα πόδια και φεύγει με το άλογο». Πρόσθεσε ότι εφαρμόζεται δίκαιη και φιλική προς την ανάπτυξη φορολογική πολιτική, με μειώσεις 83 και πλέον φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες, ενώ ταυτόχρονα υποστήριξε πως «δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει τόσο ισχυρά κίνητρα για την καινοτομία και τις startups όσο η Ελλάδα».

Η διαμόρφωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος ακόμη πιο φιλικού για τις επενδύσεις και τη βιομηχανική παραγωγή αποτελεί μια ακόμη κυβερνητική παρέμβαση προς όφελος της βιομηχανίας, είπε ο κ.Χατζηδάκης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ, όπου το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε καταγράψει όλες τις διαδικασίες που αφορούν στις σχέσεις πολιτών και επιχειρήσεων με το κράτος. «Πάνω από 4050 διαφορετικές διαδικασίες έχουν καταγραφεί και υπολογίζουμε να καταγραφούν άλλες 1000, που θα προσπαθήσουμε είτε να τις απλουστεύσουμε είτε να τις καταργήσουμε» είπε.

Πόσο επιταχύνεται η απονομή δικαιοσύνης

Αναφέρθηκε στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι ο νέος δικαστικός χάρτης έχει ήδη μειώσει στο μισό τον χρόνο έκδοσης αποφάσεων στα πρωτοδικεία. «Με περαιτέρω μέτρα και πρωτοβουλίες και με την Τεχνητή Νοημοσύνη, που θα μπει και στον χώρο της δικαιοσύνης, θα πάμε από τις 1500 μέρες, που χρειάζονται σήμερα για να τελεσιδικήσει μια υπόθεση, στις 650 μέρες ως το 2027» σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και της οικονομίας, στο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, στον νέο αναπτυξιακό νόμο, την αναβάθμιση του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας και των υποδομών.

H αγωνία των βιομηχάνων για το κόστος της ενέργειας

Την πεποίθηση ότι ο τελικός στόχος για την ελληνική οικονομία πρέπει να είναι ένας, η Ελλάδα να εφαρμόσει ένα μοντέλο στο οποίο η βιομηχανία έχει εξέχοντα ρόλο, εξέφρασε η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Λουκία Σαράντη και πρόσθεσε ότι για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται εθνική στρατηγική και διακομματική δέσμευση.

Η κα Σαράντη υπογράμμισε ακόμη ότι η ελληνική βιομηχανία περιμένει με αγωνία από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, όπως ήδη έπραξαν η Βουλγαρία, η Γερμανία και η Ιταλία, προκειμένου να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας τους. Πρόσθεσε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσει πιο ψηλά η ελληνική βιομηχανία και οικονομία είναι να εντατικοποιηθεί το ρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, με στόχο τη δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού βραβείο σε εταιρεία-τεχνοβλαστό (spin-off), την PRAGMA, ενώ για τη μακροχρόνια πορεία και το έργο του τιμήθηκε ο επιχειρηματίας Στέφανος Τζιρίτης, ο οποίος παρότρυνε του παρευρισκόμενους να κρατήσουν ενεργό και δυνατό τον ΣΒΕ.

Οι δέκα επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν είναι οι εξής: FHL KIRIAKIDIS GROUP MARBLES & GRANITES, Interplast, ALTUS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, LOULIS FOOD INGREDIENTS, PRAGMA, ΕLDON'S, ΡΟΔΟΠΗ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ και HELLENIQ ENERGY._