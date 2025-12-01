Χατζηδάκης για αγρότες: «Τέλος του χρόνου θα έχουμε δώσει περισσότερα χρήματα σε σχέση με πέρυσι»

«Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου δεν θέλω καθόλου να τα υποτιμήσω, επηρεάζονται φέτος από τις αναταράξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Έσπευσε, ωστόσο, να τονίσει ότι «είμαστε σε μια φάση σχετικής κανονικοποίησης των πραγμάτων, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για να τρέξουν τα πράγματα όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «φέτος ο Δεκέμβριος θα είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών. Τέλος του χρόνου θα έχουμε δώσει περισσότερα χρήματα εν συγκρίσει με πέρυσι» για να σημειώσει ότι «θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να είμαστε εμπρόθεσμοι, η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ» με τη μεγαλύτερη ενίσχυση να δίνεται στους συνεπείς αγρότες. «Κατανοούμε την αγωνία των αγροτών και μάλιστα κάποιοι κτηνοτρόφοι αδικήθηκαν από τον μαθηματικό τύπο, γι' αυτό και θα δοθεί συμπληρωματική ενίσχυση», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τις κινητοποιήσεις και το κλείσιμο των δρόμων, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε: «Εμείς προσπαθούμε με ειλικρίνεια να αντιμετωπίσουμε το θέμα, μακριά από εμάς η λογική του θαυματοποιού. Έχω απόλυτη αντίληψη των προβλημάτων που έχουν ειδικά ορισμένες κατηγορίες φέτος.

Αλλά, δεν νομίζω - οι ίδιοι θα το κρίνουν - ότι το κλείσιμο των δρόμων που στρέφεται εναντίον άλλων ομάδων και της τοπικής κοινωνίας, βοηθάει. Δεν θέλω όμως να κουνήσω το δάχτυλο ακριβώς διότι έχει προϋπάρξει όλο αυτό το διάστημα με τις καθυστερήσεις που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε συντονισμένα και σοβαρά».

