«Κούρσα» τρόμου για κοπέλα στο Ηράκλειο

Οι φωνές και η σθεναρή αντίστασή της έσωσαν κοπέλα στο Ηράκλειο, που παραλίγο να πέσει θύμα ασέλγειας από οδηγό ταξί !

Η 30χρονη, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η ίδια, είχε επιβιβαστεί στο επαγγελματικό όχημα με προορισμό το σπίτι της. Κάποια στιγμή, ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης, σε απομακρυσμένη τοποθεσία.

