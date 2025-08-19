Ελλάδα Κρήτη Local News Ταξί Ηράκλειο

«Κούρσα» τρόμου για κοπέλα στο Ηράκλειο

Την οδήγησε σε ερημιά και προσπάθησε να ασελγήσει εις βάρος της!

Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Οι φωνές και η σθεναρή αντίστασή της έσωσαν κοπέλα στο Ηράκλειο, που παραλίγο να πέσει θύμα ασέλγειας από οδηγό ταξί !

Η 30χρονη, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η ίδια, είχε επιβιβαστεί στο επαγγελματικό όχημα με προορισμό το σπίτι της. Κάποια στιγμή, ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης, σε απομακρυσμένη τοποθεσία.

