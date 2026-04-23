Kove 625X PRO Το Top Gun της Κατηγορίας Κυριαρχεί στα μεσαία adventure

Η νέα 625X PRO τοποθετείται δυναμικά στην κατηγορία, συνδυάζοντας μηχανολογική ουσία, σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, προηγμένο εξοπλισμό άνεσης και adventure σχεδίαση με ξεκάθαρη ταυτότητα.

Στην καρδιά της βρίσκεται ένας σύγχρονος, υγρόψυκτος, δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας 581cc, με δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής, 8βάλβιδος και σύστημα τροφοδοσίας Bosch EFI. Η ισχύς φτάνει τους 63 ίππους στις 8.500 rpm - μετρημένη στον στρόφαλο, βάσει έγκρισης τύπου - ενώ η ροπή αγγίζει τα 56,5 Nm στις 6.250 rpm, διαμορφώνοντας ένα σύνολο με γεμάτη λειτουργία στο μεσαίο φάσμα και άμεση απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού.

Η διάταξη του στρόφαλου στις 270° ενισχύει τον ξεχωριστό χαρακτήρα λειτουργίας, με πιο γραμμική αίσθηση και πολιτισμένη συμπεριφορά σε κάθε ρυθμό. Τα δύο riding modes, Sport και Eco, επιτρέπουν στον αναβάτη να προσαρμόζει τη λειτουργία του κινητήρα ανάλογα με τις συνθήκες και το ύφος οδήγησης. Σε συνδυασμό με το 6τάχυτο κιβώτιο και τον συμπλέκτη ολίσθησης, η 625X PRO ανταποκρίνεται άμεσα στην πόλη, ταξιδεύει με ευκολία και διατηρεί δύναμη εκεί όπου χρειάζεται.

Το ανεστραμμένο πιρούνι Kayaba διαμέτρου 43 mm είναι πλήρως ρυθμιζόμενο, ενώ το πίσω monoshock Kayaba με μοχλικό ρυθμίζεται σε συμπίεση και επαναφορά. Οι διαδρομές των αναρτήσεων, 180 mm εμπρός και 230 mm πίσω, σε συνδυασμό με την απόσταση από το έδαφος των 205 mm, ενισχύουν την ικανότητα κίνησης σε διαφορετικής ποιότητας οδόστρωμα.

Με ακτινωτούς τροχούς 19” εμπρός και 17” πίσω, ελαστικά της Pirelli και σέλα στα 820 mm, η 625X PRO συνδυάζει σωστές αναλογίες, καλή πρόσβαση για τον αναβάτη και σιγουριά τόσο σε ασφάλτινες διαδρομές όσο και σε βατούς χωματόδρομους. Τα προστατευτικά κάγκελα, οι προστατευτικές χούφτες και η ποδιά αλουμινίου συμπληρώνουν τον adventure εξοπλισμό, ενισχύοντας την πρακτικότητα και την προστασία σε μικτή χρήση.

Η πέδηση έχει σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει στον χαρακτήρα και τις δυνατότητες του μοντέλου. Μπροστά συναντάμε δύο δίσκους 300 mm με ακτινικές τετραπίστονες αντικριστές δαγκάνες Taisko, ενώ πίσω υπάρχει δίσκος 240 mm. Το δικάναλο ABS συμπληρώνει το σύνολο, ενισχύοντας τον έλεγχο στις καθημερινές μετακινήσεις, στο ταξίδι και σε διαδρομές με αυξημένο φορτίο.

Στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η Kove 625X PRO διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλήρες πακέτο συστημάτων υποστήριξης. Το Traction Control, το TPMS για παρακολούθηση πίεσης ελαστικών, η keyless λειτουργία και το Radar αναβαθμίζουν ουσιαστικά την εμπειρία οδήγησης. Το radar υποστηρίζει τον αναβάτη με λειτουργίες όπως ειδοποίηση τυφλού σημείου και προειδοποιήσεις για οχήματα που πλησιάζουν από πίσω, στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιμο σε γρήγορες διαδρομές και ταξίδι.

Η έγχρωμη TFT οθόνη 6,75” ξεχωρίζει για το μέγεθος, την ευκρίνειά της και τη δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας της. Ο αναβάτης μπορεί να προσαρμόζει τη θέση της ανάλογα με τη στάση σώματος ή τις συνθήκες φωτισμού, περιορίζοντας αντανακλάσεις και βελτιώνοντας την αναγνωσιμότητα των ενδείξεων. Παράλληλα, η λειτουργία screen mirroring επιτρέπει την προβολή λειτουργιών από smartphone, ενισχύοντας τον σύγχρονο χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Η 625X PRO έχει εξελιχθεί ώστε να υπηρετεί ουσιαστικά και το ταξίδι. Η όρθια θέση οδήγησης, η σωστή γεωμετρία και η μελετημένη εργονομία διευκολύνουν την πολύωρη παραμονή στη σέλα, ενώ το ρεζερβουάρ των 21 λίτρων ενισχύει τον ταξιδιωτικό της προσανατολισμό. Η ζελατίνα ρυθμίζεται εύκολα χειροκίνητα σε 3 θέσεις, επιτρέποντας στον αναβάτη να προσαρμόζει την κάλυψη από τον αέρα ανάλογα με τη χρήση, ενώ η πρακτική θήκη εμπρός προσθέτει μια χρήσιμη λύση για μικροαντικείμενα που χρειάζονται άμεσα κατά τη διαδρομή.

Παράλληλα, οι πλευρικοί αεροδυναμικοί εκτροπείς και τα πλαϊνά αεροδυναμικά στοιχεία εκατέρωθεν του ρεζερβουάρ συμβάλλουν στη βελτιωμένη διαχείριση του αέρα, περιορίζοντας την έκθεση του κορμού και των ποδιών στις υψηλότερες ταχύτητες. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται θερμαινόμενα γκριπ, θερμαινόμενη σέλα αναβάτη, θύρα USB γρήγορης φόρτισης και παροχή 12V.

Η εμφάνιση της KOVE 625X PRO είναι σύγχρονη και άμεσα αναγνωρίσιμη, με πλήρη LED φωτισμό που ενισχύει τόσο την ορατότητα όσο και τη συνολική εικόνα του μοντέλου. Το εμπρός μέρος συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, με τα DRL να σχηματίζουν το γράμμα «Χ», ενώ τα φώτα ομίχλης συμπληρώνουν ουσιαστικά τον εξοπλισμό για απαιτητικές συνθήκες. Το σύστημα welcome lights προσθέτει μια ιδιαίτερη πινελιά κατά την εκκίνηση, ενώ το πίσω φωτιστικό σώμα ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική LED υπογραφή και την πολυεπίπεδη σχεδίασή του.

Η νέα KOVE 625X PRO θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από τον Ιούνιο 2026, στην τιμή των 6.395€, μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών Kove της Γκοργκόλης Α.Ε.

Βασικά χαρακτηριστικά 625X PRO

✓ Δικύλινδρη 63 ίππων, 56,5 Nm ροπής

✓ BOSCH EFI

✓ Συμπλέκτης ολίσθησης

✓ Sport / Eco Riding Modes

✓ Ρεζερβουάρ 21 L

✓ TFT 6,75″ με ρυθμιζόμενη γωνία

✓ Screen Mirroring

✓ Radar Τυφλού Σημείου

✓ TPMS

✓ Traction Control

✓ Δικάναλο ABS

✓ KAYABA ανεστραμμένο πιρούνι 43 mm

✓ KAYABA monoshock ρυθμιζόμενο

✓ Διαδρομές αναρτήσεων 180 / 230 mm

✓ Ακτινωτοί τροχοί 19” – 17”

✓ Pirelli ελαστικά

✓ 2 εμπρός δίσκοι 300 mm /δαγκάνες TAISKO

✓ Full LED φώτα & DRL σχήμα “X”

✓ Φώτα ομίχλης

✓ Welcome Lights

✓ Keyless λειτουργία

✓ Θερμαινόμενα γκριπ

✓ Θερμαινόμενη σέλα

✓ Ζελατίνα 3 θέσεων

✓ Προστατευτικά κάγκελα

✓ Προστατευτικές χούφτες

✓ Ποδιά αλουμινίου

✓ Κεντρικό / πλαϊνό σταντ

✓ USB θύρα

✓ Παροχή 12V