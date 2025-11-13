Κούρσα του τρόμου: Ηλικιωμένη βγήκε εκτός εαυτού για ένα τραγούδι - Έβγαλε ματσέτα σε οδηγό ταξί

Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, με «πρωταγωνίστρια» μια ηλικιωμένη γυναίκα που απείλησε με μαχαίρι – συγκεκριμένα με ματσέτα – έναν οδηγό ταξί επειδή δεν της άρεσε το τραγούδι που έπαιζε στο ραδιόφωνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σαμάρα της Ρωσίας, με το τοπικό Υπουργείο Εσωτερικών να επιβεβαιώνει ότι όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη μουσική που ακουγόταν στο ταξί. Ο οδηγός αγνόησε την παρατήρησή της και συνέχισε τη διαδρομή, όμως η ηλικιωμένη, εκνευρισμένη, έβγαλε ξαφνικά μια ματσέτα από την τσάντα της.

Η σοκαριστική σκηνή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στο εσωτερικό του οχήματος. Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός να οδηγεί αμέριμνος, όταν ξαφνικά η γυναίκα που καθόταν στο πίσω κάθισμα βγάζει το μαχαίρι από την τσάντα της και στη συνέχεια προτάσσει τη λεπίδα μπροστά στο πρόσωπο του οδηγού. «Δεν μου αρέσει αυτό το είδος μουσικής, κλείσ’ το» του λέει.

Τότε ο ταξιτζής, έντρομος σκύβει στο πλάι προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το κοφτερό όπλο, ενώ σηκώνει τα χέρια του σε απόγνωση. Με τρεμάμενη φωνή της απαντά: «Καταλαβαίνω, θα το κλείσω». Σύμφωνα με τις αναφορές, το ταξίδι του τρόμου τελείωσε χωρίς περαιτέρω βία, παρά τις απειλές της γυναίκας.

Ωστόσο το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες επικρότησαν την ψύχραιμη στάση του οδηγού, ενώ κάποιοι σχολίασαν θετικά το γεγονός ότι έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του — πιθανότατα για να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει το όχημα, αν η κατάσταση ξέφευγε από τον έλεγχο.

Σύμφωνα με την Sun η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει τη «επικίνδυνη» γυναίκα. Αν και ο οδηγός δεν υπέβαλε μήνυση, οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πώς βρέθηκε η ματσέτα στα χέρια της και πώς κυκλοφορούσε ανενόχλητη με ένα τέτοιο όπλο στον δρόμο.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο: