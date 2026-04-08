Κρανίδι: Ιστορικό αντάμωμα τεσσάρων Επιταφίων στην πλατεία

Το Κρανίδι ετοιμάζεται να ζήσει μια πρωτόγνωρη θρησκευτική εμπειρία αυτή τη Μεγάλη Παρασκευή. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης, οι τέσσερις Επιτάφιοι των τοπικών ενοριών θα συναντηθούν στην πλατεία «Εμμανουήλ Ρέπουλη» (Ηρώο). Η κοινή αυτή πορεία αποτελεί μια κίνηση υψηλού συμβολισμού που αναμένεται να συγκεντρώσει το σύνολο των πιστών στο κέντρο της πόλης. Στο σημείο θα βρεθούν ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Τιμίου Προδρόμου Κρανιδίου, η Κάτω Παναγία (Εισοδίων της Θεοτόκου), η Πάνω Παναγία (Συνάξεως της Θεοτόκου) και ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Διαβάστε περισσότερα για τις πομπές που θα ξεκινήσουν από τις διαφορετικές γειτονιές και θα καταλήξουν στο Ηρώο. Εκεί θα δημιουργηθεί μια κατανυκτική ατμόσφαιρα που αναδεικνύει τον σεβασμό και την ενότητα της τοπικής κοινωνίας.