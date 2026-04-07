Στο επίκεντρο οι κίνδυνοι από το αλκοόλ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού, διοργανώνει δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με θέμα την ασφαλή οδήγηση και τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στην οδηγική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια. Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Τετάρτη στην Τρίπολη, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων οδηγών, σχετικά με τους σοβαρούς κινδύνους που συνεπάγεται η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

κατανάλωση αλκοόλ που επηρεάζει σημαντικά τις γνωστικές και κινητικές λειτουργίες του ανθρώπου, όπως ο χρόνος αντίδρασης, η συγκέντρωση, η κρίση και ο συντονισμός, αυξάνοντας κατακόρυφα την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.