Κρατερός Κατσούλης - Μαρία Ηλιάκη: Τηλεοπτική… καραμπόλα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Η αλήθεια είναι πως δεν είχαμε ξαναδεί ψυχαγωγική εκπομπή να βγαίνει στον αέρα τόσο πρωί, σχεδόν την ίδια ώρα με τις ενημερωτικές! Η ΕΡΤ1 -που από το φθινόπωρο γίνεται αμιγώς ψυχαγωγική- φέρνει στους δέκτες μας ένα καινούριο τηλεοπτικό δίδυμο που θα μας τα λέει… πολύ νωρίς!

Θα κλέψει κοινό

Αν πιστεύετε ότι το πρωινό ξύπνημα είναι δύσκολο, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε! Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 06.45 ακριβώς και μέχρι τις 09:00, το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Νωρίς - Νωρίς» έρχεται για να βάλει τους τηλεθεατές σε ρυθμό… χαράς!

Με οικοδεσπότες τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη -ένα δίδυμο με χημεία, εμπειρία και χιούμορ- η νέα εκπομπή φιλοδοξεί να προσφέρει θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που θα μας κάνουν να χαμογελάμε.

Παράλληλα το νέο μαγκαζίνο της δημόσιας τηλεόρασης θέλει να κλέψει κοινό από το «Happy day», αφού θα ξεκινά νωρίτερα και ουσιαστικά θα… καίει τα θέματα της Σταματίνας Τσιμτσιλή, αφού οι δύο εκπομπές θα έχουν παρόμοια σκαλέτα και οι τηλεθεατές θα τα έχουν ήδη δει στην ΕΡΤ1!

Αληθινή επικοινωνία

Μέσα από τις ενότητες της εκπομπής θα παρακολουθούμε τα πιο δημοφιλή viral trends και τα νέα από τον κόσμο των social media, ενώ θα γνωρίζουμε ανθρώπους που εμπνέουν με τις ιστορίες τους, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Θέματα όπως η υγεία, η διατροφή και ο αθλητισμός θα παρουσιάζονται με σύγχρονη ματιά και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην καθημερινότητά μας.

Φυσικά, δεν θα λείπουν οι καλεσμένοι από τον χώρο της τέχνης, της τηλεόρασης και του αθλητισμού, οι αυθόρμητες στιγμές, τα παιχνίδια και οι απρόσμενες εκπλήξεις, πάντα με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους παρουσιαστές, που θα φροντίζουν να χαρίζουν καθημερινά μια εκπομπή γεμάτη ζωντάνια, χαρά και αληθινή επικοινωνία.